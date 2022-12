Igor Kojić, Severinin bivši suprug je umirovljeni vratar, a svoje nogometno znanje redovito pokazuje komentirajući igru srpske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu u Katru. Igor se, putem Instagram priče, osvrnuo na članak u kojem se kritizira kanadski reprezentativac Milan Borjan pa mu je pružio javnu podršku.

"Treba li Zvezda brinuti poslije najnovijeg Borjanovog kiksa?", naslov je na članku koji se pojavio na jednom srpskom portalu te je Igor komentirai:

"Treba više brinuti kako ga zadržati jer je Crvenu Zvezdu više puta uveo u europska natjecanja".

Podsjetimo, Igor je nakon pomirenja s Milanom Popovićem s njim jedrio Jadranskim morem, a na sebi je imao Borjanov dres. Fotku u dresu podijelio je na društvenim mrežama.

Milan Borjan je rodom iz naših krajeva. No, on je rekao: "Velika greška, nisam rođen u Hrvatskoj, rođen sam u Krajini, Dalmaciji. To je bilo srpsko mjesto. Ja sebe opisujem kao nekoga tko je rodom iz Srbije, iz Dalmacije, ali osjećam se kao Kanađanin je sam tamo proveo puno godina", rekao je za srpske medije.

Zbog toga je Borjan na nedavnoj utakmici dobio skandiranje od strane hrvatskih navijača koji su ga nazvali ustašom, a on im je odgovarao podizanjem tri prsta. Poslije susreta, broj njegovog telefona počeo se masovno širiti u WhatsApp grupama nakon čega je srpski Telegraf pisao da mu je stiglo preko 2500 poruka.

"Pa to pokazuje kakvi su ljudi, primitivci. Nemam što komentirati, to govori o njima. Nemam što reći, čuo sam da su vikali, da su vrijeđali, ali to govori o njima i da trebaju poraditi na sebi i na svojim obiteljima. Očigledno imaju frustracije u kući pa to iskale ovdje"; rekao je Borjan za medije pa je komentirao gubitak Kanade u utakmici protiv Hrvatske.

"Hrvatskoj reprezentaciji bih želio sve najbolje, odirali su odličnu utakmicu. Poveli smo rano, odigrali smo dobro 20-25 minuta, onda smo se povukli. To je nogomet, idemo dalje. Ovo je lijepo iskustvo za kanadsku reprezentaciju koja je poslije 36 godina otišla na SP. Žao mi je što je rezultat bio ovoliki, ali, Bože moj, idemo dalje".

Sneki poslala poruku Hrvatima

Poslije utakmice oglasila se i njegova supruga Snežana Borjan koja ga je bodrila s tribina.

"Slušala sam skandiranje svog imena na Svjetskom prvenstvu! Nije da nemam iskustva s tim, ali nisam očekivala da će se moje ime oriti na Khalifa stadionu na Svjetskom prvenstvu! Woow! Nema agresije, nacionalizma i primitivizma koji su jači od ovog zagrljalja i ovolike ljubavi", napisala je u fotku sa sinom.

"Koja je poanta? Koliko ste bolesni i zadojeni mržnjom. Svatko normalan bi slavio pobjedu, a vi živite i slavite mržnju", poručila je Hrvatima.