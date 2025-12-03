Severina pucala u Beču pa završila bez đona: Snimka nasmijala tisuće pratitelja

Severina Vučković (53), hrvatska pjevačica i jedna od najpopularnijih domaćih glazbenih zvijezda, ponovno je oduševila pratitelje na društvenim mrežama – ovoga puta snimkom iz Beča, gdje se tijekom odmora okušala u streljani i pritom pokazala neočekivanu vještinu s puškom.

Neočekivani talent u streljani

Dok boravi u Beču, Severina je posjetila zabavni park u kojem je odlučila testirati svoje precizno oko. Odjevena u upečatljivu bijelu bundu i crnu šiltericu, samouvjereno je podigla pušku i naciljala metu.

U opisu snimke našalila se na vlastiti račun pa je svoj performans nazvala “Alkarica Vučković u ništa”, aludirajući na tradicionalnu Sinjsku alku – ali i na svoj humoristični pristup.

Pogodak koji je iznenadio sve

Unatoč šaljivu komentaru, Severina je pogodila vrlo blizu centra mete te tako pokazala da joj ni ovakav izazov nije stran. Snimka je odmah privukla pozornost pratitelja, a mnogi su joj u komentarima čestitali na preciznosti.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Neočekivani modni ‘kiks’

Nakon pucanja, pjevačica je podijelila još jednu fotografiju – onu na kojoj se vidi da joj je puknuo đon čizme. Prema reakcijama, pratitelji su odmah povezali “streljački” trenutak s ovom nezgodom.

“Izbilo te iz postola”, našalila se Sonja Dvornik, dok su drugi pratitelji ostavljali simpatične poruke poput: “Ka dica ste”, “Bravo Seve, volimo te!” i “Seve se sprema za safari”.

POGLEDAJTE VIDEO:Rušenje Vjesnika tek dogodine, a uskoro će biti poznato i kako će se to realizirati