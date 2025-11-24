Severina pokazala modrice nakon pada na pozornici: 'Ptice umiru pjevajući'

U najnovijoj objavi na Instagramu, pjevačica Severina Vučković (53) prisjetila se nedavnog pada na koncertu u zagrebačkoj Areni. Naime, tijekom izvođenja hita "Tvoja prva djevojka" pjevačica se spotaknula i pala na koljena.

Videozapis koji je podijelila započinje prikazom njezina natečenog koljena u modricama - posljedicom pada tijekom nastupa. Umjesto žaljenja, Severina je situaciju okrenula na šalu, komentirajući uz osmijeh kako "ptice umiru pjevajući". Unatoč vidljivoj ozljedi, snimka prikazuje nevjerojatnu energiju 53-godišnje pjevačice koja na pozornici izvodi "zvijezde" i pleše kao da bol ne postoji.

Ova razina posvećenosti publici nije novost za splitsku pjevačicu. Nakon turbulentne 2024. godine i privatnih izazova o kojima je progovorila kroz pjesmu "Tako ti je sine moj", Severina se u 2025. godini fokusirala na glazbu i kontakt s publikom. Turneja koja prati njezin album "Sorry" pokazuje da je u vrhunskoj formi, a njezina sposobnost da nakon pada ustane i nastavi show s još većim žarom inspiracija je mnogima.

Obožavatelji su preplavili objavu komentarima podrške i ljubavi, diveći se njezinoj snazi. "Kraljica stila i cijelog Balkana!", "Kad pomislim da me ne može više oduševiti, ona me raspameti", "Severina mi je godinama jedna od najposebnijih žena na sceni — energija, stil, stav, sve.!, glasili su komentari ispod objave.

Uz zagonetan opis "Nastavit će se…", Severina daje naslutiti da ovo nije kraj uzbuđenjima te da za svoju vjernu publiku priprema još mnogo iznenađenja.

