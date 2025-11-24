FREEMAIL
KAKVA ENERGIJA /

Severina pokazala modrice nakon pada na pozornici: 'Ptice umiru pjevajući'

Severina pokazala modrice nakon pada na pozornici: 'Ptice umiru pjevajući'
Foto: Damir Spehar/pixsell

Snimka prikazuje nevjerojatnu energiju 53-godišnje pjevačice koja na pozornici izvodi višestruke "zvijezde"

24.11.2025.
21:32
Antonela Ištvan
Damir Spehar/pixsell
U najnovijoj objavi na Instagramu, pjevačica Severina Vučković (53) prisjetila se nedavnog pada na koncertu u zagrebačkoj Areni. Naime, tijekom izvođenja hita "Tvoja prva djevojka" pjevačica se spotaknula i pala na koljena.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Videozapis koji je podijelila započinje prikazom njezina natečenog koljena u modricama - posljedicom pada tijekom nastupa. Umjesto žaljenja, Severina je situaciju okrenula na šalu, komentirajući uz osmijeh kako "ptice umiru pjevajući". Unatoč vidljivoj ozljedi, snimka prikazuje nevjerojatnu energiju 53-godišnje pjevačice koja na pozornici izvodi "zvijezde" i pleše kao da bol ne postoji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Severina (@severina)

Ova razina posvećenosti publici nije novost za splitsku pjevačicu. Nakon turbulentne 2024. godine i privatnih izazova o kojima je progovorila kroz pjesmu "Tako ti je sine moj", Severina se u 2025. godini fokusirala na glazbu i kontakt s publikom. Turneja koja prati njezin album "Sorry" pokazuje da je u vrhunskoj formi, a njezina sposobnost da nakon pada ustane i nastavi show s još većim žarom inspiracija je mnogima.

Obožavatelji su preplavili objavu komentarima podrške i ljubavi, diveći se njezinoj snazi. "Kraljica stila i cijelog Balkana!", "Kad pomislim da me ne može više oduševiti, ona me raspameti", "Severina mi je godinama jedna od najposebnijih žena na sceni — energija, stil, stav, sve.!, glasili su komentari ispod objave.

Uz zagonetan opis "Nastavit će se…", Severina daje naslutiti da ovo nije kraj uzbuđenjima te da za svoju vjernu publiku priprema još mnogo iznenađenja.

 

SeverinaPad Na PozorniciKoncert
