Severina oduševila publiku u Zagrebu: Širi se snimka, zbog ovog joj nisu prestajali pljeskati

Hrvatsku pjevačicu Severinu (53) sinoć je pred tisućama obožavatelja nastupila u Areni Zagreb, gdje je održala prvi od dva rasprodana koncerta nakon serije uspješnih nastupa na splitskim Gripama.

Tijekom izvođenja hita "Tvoja prva djevojka" pjevačica se spotaknula i pala, što je ubrzo podijeljeno na društvenim mrežama.

No, pad je Severinu nimalo nije izbacio iz ritma. Dok su joj članovi benda prišli pomoći, već se pridigla, osmjehnula publici i poručila da je sve u redu. Nastavila je s nastupom bez prekida, što je publika nagradila pljeskom.

Koncert je trajao gotovo tri sata, tijekom kojih je publika pratila najveće hitove Severine uz pratnju orkestara od gotovo trideset glazbenika, čime je svaki trenutak nastupa bio dodatno naglašen. Arena je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.

