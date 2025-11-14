FREEMAIL
EMOTIVAN TRENUTAK /

Severina podijelila nikad viđene fotografije sina: 'Dobila sam odobrenje od najvažnije osobe'

Severina podijelila nikad viđene fotografije sina: 'Dobila sam odobrenje od najvažnije osobe'
Foto: Ziga Zivulovic Jr./f.a.bobo/f.a.

Bila je jedna od rijetkih majki na svijetu koja nije smjela ponosno objavljivati fotografije svog sina

14.11.2025.
8:39
Hot.hr
Ziga Zivulovic Jr./f.a.bobo/f.a.
Hrvatska glazbena diva Severina (53) podijelila je s pratiteljima na Instagramu iznimno emotivan trenutak sa svog nedavnog koncerta u Areni Zagreb. Objavila je video koji prikazuje dirljivu posvetu sinu, popraćenu snažnom porukom o majčinskoj ljubavi i borbi koja je dirnula tisuće njezinih obožavatelja.

U videu se na velikim ekranima iza pjevačice izmjenjuju crno-bijele snimke i fotografije njezinog sina od najranijeg djetinjstva do danas, dok Severina pjeva pred prepunom Arenom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

 

Uz objavu je napisala iskrenu poruku: "Bila sam jedna od rijetkih majki na svijetu koja nije smjela ponosno objavljivati fotografije svog sina. Srećom, na kraju sam odobrenje dobila od najvažnije osobe – mog djeteta. Odobrenje jače od bilo kojeg zakona i birokrata." 

 

"Mnoge žene su i dalje u začaranom krugu korumpiranog sustava"

"Nažalost, mnoge žene su i dalje u začaranom krugu bešćutnog i korumpiranog sustava – od socijalne skrbi do sudova. Bez sredstava za financiranje beskrajnih postupaka i nade za pravdom. Mnoge od žena često ostaju usamljene u svojoj borbi, potpuno iscrpljene financijski i psihički. Grije ih jedino dječja ljubav. I mene je ona održala da sve izdržim", dodala je. 

Obožavatelji su je u komentarima obasuli porukama podrške i ljubavi, a među brojnim emotikonima srca i pljeska istaknuo se i komentar "Žena glas". Njezina poruka "Ljubav uvijek pobijedi zlo" snažno je odjeknula među pratiteljim, a ova objava dolazi nakon dva rasprodana koncerta u zagrebačkoj Areni početkom studenog, koji su bili vrhunac njezine turneje "Ja samo pjevam". 

