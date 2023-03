Severinina podrška riječkom Letu 3 ne prestaje, pjevačica je ovoga puta objavila fotografiju u bikiniju i u prvi je plan stavila upravo svoje mišićave trbušnjake.

Izdanje kao s naslovnice

"Mama ŠČ", napisala je kratko i jasno Seve, koja je u svjetlucavo-zelenom bikiniju pozirala na jednoj od plaža egzotičnih Maldiva.

"Šća izgledaš", poručila joj je modna dizajnerica Matija Vuica, a mnogi nisu mogli vjerovati kako Severina izgleda u petom desetljeću.

"Kakva žena", "Što je ovo, majko mila?","Savršena", "Predivna si Seve", "Za tebe je vrijeme stalo", "Vrh si", nizali su se komentari na ovo seksi izdanje domaće pjevačice, koja je rođendan svog sina i menadžera odlučila proslaviti baš na Maldivima.

Podsjetimo, prošle godine u medijima je odjeknula vijest o navodnom fizičkom okršaju između Severine i njezine sestre Marijane, koja ju je prijavila i policiji, a pjevačica se nedavno osvrnula na taj događaj u razgovoru za srpski Story. Otkrila je zbog čega jedino žali u cijeloj toj priči.

"Jedino zbog čega mi je žao je to što se moja majka od 86 godina osramotila pred susjedima. Znate da je to starim ljudima važno. I još jedna iz sela moje mame: 'Ima jedna baba koja je polila rođenu sestru vrućom vodom zbog para. Đavolje su te pare'. Nema obitelji koja nema neku svoju priču. Samo one ostaju kao ožiljci u dubini obiteljskih srca, a moje na naslovnicama. Nismo birali rodbinu, na nama je da ih volimo i pomažemo im kakvi god bili", navela je Severina.

Spomenula je i svoga pokojnog oca Severa, o kojemu rijetko govori. "On bi bio strašno ponosan da zna da sam politički prognanik. Puno bi ga to radovalo, uvijek je bio za pravdu i za to da se stvari nazivaju pravim imenom pa makar bili za to kažnjeni, a ne – na pravdi Boga – nagrađeni. Dobar je to osjećaj", opisala je pjevačica.

Inače, Severina je komentirala i druženja svojih bivših partnera, Igora Kojića i Milana Popovića, koji su se posljednjih mjeseci sprijateljili i družili na ljetovanju, a Milan je bio i na Igorovom rođendanu, gdje su pozirali zagrljeni.

Pjevačica je rekla da se nije šokirala njihovim druženjem ni fotografijom na kojoj poziraju zagrljeni.

"Ne, meni je prva asocijacija bila pjesma Frane Lasića Zagrljeni. Pomislila sam, o Bože, nestvaran je taj njihov susret, baš kao u stihu: Zagrljeni mi smo bili, iznenada to se zbilo, niti tebi niti meni nikad tako nije bilo", rekla je Severina.