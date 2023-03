KOJOJ BOLJE STOJI? / Folkerice navalile na isti luksuzni brend: Dara Bubamara iskopirala Karleušu i izvela šou, a Maya Berović ponosno izbacila obline

Srpska pjevačica Dara Bubamara podigla je temperaturu na Instagramu, osvanula je u kombinezonu dizajnera Jean Paula Gaultiera, čija cijena iznosi 690 eura. Dara je pozirala u skupocjenom automobilu i hvalila se svojim bujnim grudima i utegnutim tijelom. No, naravno, to nije ništa čudno... Naime, godinu dana prije, u istom tom kombinezonu obline je pokazala i Jelena Karleuša. Ipak, to nije kraj, folkerica Maya Berović također je pala pod utjecaj Gaultiera pa je i sama odlučila isprobati ovaj neobični kombinezon, koji je, čini se, prava senzacija kod srpskih pjevačica. U galeriji pogledajte kojoj bolje stoji...