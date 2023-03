PONOVNO OČARALA FIGUROM / Plenki okružen damama: Kolinda Grabar-Kitarović ukrala svu pažnju, a crninu HDZ-a razbila je popularnim štiklama

U vremenu kada stranke već razmišljaju o mogućih predsjedničkim kandidatima, sigurno je zanimljivo i to da je bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović sjedila u prvom redu, uz premijera Andreja Plenkovića, na otvorenju sastanka Partnerstva za transatlantsku, energetsku i klimatsku suradnju. Naime, nagađa se to da bi se Grabar Kitarović, uz podršku HDZ-a, mogla pokušati vratiti na Pantovčak krajem iduće godine. Dok još ništa nije službeno, jedno moramo priznati Kolindi - slava koju je stekla od Katara do Lijepe naše joj zasigurno ide u prilog. Naime, Kolinda je za ovaj politički događaj izabrala crni poslovni izričaj koji je "razbila" popularnim bež štiklama, te je tako crninu, u kojoj je bila većina HDZ-ovaca, narušila nešto svjetlijim izdanjem. U galeriji pogledajte u kakvoj je modnoj kombinaciji sjajila Kolinda Grabar-Kitarović...