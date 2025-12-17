Sestre Husar zapalile Lisinski: Evo tko im se sve pridružio na pozornici

Sinoć je Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog bila ispunjena do posljednjeg mjesta, a blagdanska atmosfera osjetila se već pri prvim taktovima božićnog koncerta sestara Marije Husar Rimac (50) i Ivane Husar Mlinac (48). Njihov božićni nastup ove je godine imao i posebno značenje – obilježavanje impresivnih 30 godina glazbene karijere ispunjene vjerom, emocijom i snažnom porukom zajedništva.

U čarobnom ozračju najradosnijeg kršćanskog blagdana, sestre Husar publici su priredile glazbeno-duhovni doživljaj koji je nadilazio klasičan koncert.

Kroz tradicionalne božićne pjesme, duhovne skladbe i autorske interpretacije, njihovi su se glasovi stapali u snažnu, ali istodobno nježnu poruku mira, ljubavi i zahvalnosti. Svaka izvedba bila je poput poziva na tišinu srca, molitvu i prisjećanje na istinsku bit Božića – obitelj, vjeru i međusobnu bliskost.

Gosti obogatili večer

Posebnu čar večeri donijeli su i gosti – prijatelji i glazbeni suputnici koji su se sestrama pridružili na pozornici. Publiku su oduševili Nina Badrić, Alan Hržica, Martina Tomčić, Divasice, sestre Palić te zbor Izvor, koji su svojim nastupima dodatno obogatili večer i unijeli snažan osjećaj zajedništva. Svaki gost donio je dio sebe, a cijeli koncert djelovao je poput jedinstvene, emotivne priče ispričane kroz glazbu.

Marija i Ivana Husar još su jednom pokazale zašto njihovi božićni koncerti imaju posebno mjesto u srcima publike. Kada se glazba susretne s molitvom, nastaje gotovo anđeoski ugođaj – onaj koji dira duboko i ostaje dugo nakon posljednjeg pljeska. Upravo takav osjećaj publika je ponijela iz Lisinskog.

Božićni koncert sestara Husar bio je i prilika da se, barem na trenutak, zaustavimo usred svakodnevne užurbanosti i prisjetimo onoga što je uistinu važno. U godini velikog jubileja, Marija i Ivana nisu slavile samo svoje tri desetljeća na sceni, već i snagu glazbe koja spaja, tješi i podsjeća na istinsku poruku Božića – iskreno, tiho i s puno ljubavi.

