Mladić (19) prešao u suprotnu traku i izravno se sudario s teretnim vozilom

Pune ruke posla bilo je jučer za policajce PU vukovarsko-srijemske. Zabilježene su tri prometne nesreće, dvije su imale samo materijalnu štetu, a dogodile su se u Vukovaru i Tovarniku.

Nesreća s ozlijeđenim dogodila se na državnoj cesti DC55, na istočnoj obilaznici Vinkovaca oko 6.25 sati. Vozač (19) osobnog automobila vinkovačkih registracija nije se kretao sredinom svoje prometne trake.

"Prešao je u suprotnu traku i izravno se sudario s teretnim vozilom. Teretnim automobilom upravljao je 36-godišnjak, također s vinkovačkim registracijama. U sudaru je 19-godišnjak lakše ozlijeđen", izvijestila je PU vukovarsko srijemska.

Vozač isključen iz prometa

Policija je tijekom dana zabilježila i tri prekršaja prekoračenja brzine. Zabilježen je i jedan teški prometni prekršaj. Dogodio se oko 20.35 sati u Štitaru.

Vozač (31) upravljao je osobnim automobilom županjskih registracija pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,27 promila. Isključen je iz prometa.

Prekršajnim nalogom izrečena mu je novčana kazna od 660 eura. Dobio je i zabranu upravljanja vozilima B kategorije na dva mjeseca te četiri negativna prekršajna boda.

