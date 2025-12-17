Sjećate li se Cobre iz Smogovaca? Ovako danas izgleda glumac za kojim su ludjele tinejdžerice

Hrvatski glumac i skladatelj Mario Mirković, mlađi brat glumca i voditelja Borisa Mirkovića, danas slavi 56. rođendan, a iako je obilježio odrastanje brojnih generacija, već godinama se rijetko pojavljuje u javnosti.

Tako njegova posljednja fotografija datira u ožujak ove godine kada je snimljen u jednom zagrebačkom kafiću iz kojeg su se pohvalili posjetom poznatog glumca koji, unatoč godinama, i dalje ima prepoznatljivo "Cobrino" lice.

Braća Mirković glumački su put započela još kao djeca, a široj publici zauvijek su ostali upamćeni po ulogama u kultnoj seriji „Smogovci“. Mario je utjelovio legendarnog Cobru Vrageca, lika koji je bio uzor mnogim dječacima, ali i prva simpatija brojnih djevojčica.

Hit serija ih vinula u zvijezde

Njegov tri godine stariji brat Boris u istoj je seriji glumio Dadu Nosonju, a njihova je kemija na malim ekranima bila jedan od zaštitnih znakova serije.

Uspjeh „Smogovaca“ vinulo je braću u zvijezde, a iako su obojica nastavila graditi glumačke karijere, danas su ponajviše posvećeni kazalištu. Mario je, uz glumu, snažno okrenut i glazbi, koja mu je druga velika strast, pa se kroz godine afirmirao i kao skladatelj.

Ponosni otac dvoje djece

Za razliku od brata, Mario je oduvijek bio samozatajan i uspješno čuva privatni život daleko od reflektora. Poznato je da je u braku sa Sunčicom Gabelicom, s kojom ima dvoje djece, no detalje obiteljskog života rijetko dijeli s javnošću.

Ipak, jedan dio njegove emotivne prošlosti povremeno se spominje u medijima. Naime, Mario je u mladosti bio u vezi s pjevačicom Tatjanom Cameron Tajči, koja je prošle godine to i sama potvrdila.

U mladosti ljubio Tajči

– Dugo sam hodala s Marijem Mirkovićem, mi smo bili par, Mario iz Smogovaca – ispričala je Tajči u emisiji „Special Happy Show“.

Iako danas živi povučenije, Mario Mirković i dalje zauzima posebno mjesto u domaćoj kulturi – kao glumac koji je obilježio jedno televizijsko razdoblje i umjetnik koji je ostao vjeran kazalištu i glazbi.

