Šest godina nakon smrti voditeljice Love Islanda, na isti način preminuo i njezin brat

Šest godina nakon smrti omiljene TV voditeljice Caroline Flack, preminuo je i njezin brat Paul Flack u dobi od 55 godina. Flack je pronađen bez svijesti u svom domu u Norwichu na istoku Engleske 21. lipnja, nakon čega je preminuo u bolnici unatoč pokušajima da ga se spasi, prenosi People. Paul se inače bavio grafičkim dizajnom te je iza sebe ostavio partnericu i njihovo dvoje djece.

Caroline Flack bila je poznata britanska voditeljica, a vodila je emisije poput „Love Islanda“ i „X Factora“. Ona si je prije šest godina oduzela život, a Paul je nakon toga na Instagramu podijelio njezinu fotografiju iz djetinjstva uz opis: „Ovo će biti moja posljednja objava ovdje. Neka se oni koji znaju srame zauvijek. Volim te, Caroline.“

Kobne optužbe uništile su joj život

O Caroline je 2021. godine snimljen i dokumentarac u kojemu je Paul istaknuo kako mu je sestra uvijek prva misao nakon buđenja. Prije smrti je bila u vezi s bivšim poluprofesionalnim tenisačem Lewisom Burtonom. Naime, par se jednom prilikom posvađao u njezinu domu u Londonu nakon čega je bila pozvana policija, a Caroline je optužena da ga je napala. Dan nakon što je saznala da će se slučaj protiv nje nastaviti unatoč tome što Lewis nije podigao optužnicu, pronađena je mrtva.

Savjetodavnu pomoć suicidalne i depresivne osobe mogu dobiti na više mjesta. U Republici Hrvatskoj postoji nekoliko brojeva telefona za psihološku pomoć:

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida: 01 2376 335 (radi od 0 do 24 sata)

Plavi telefon: 01/4833888 ([email protected])

Psihološki centar TESA: 01/4828888 ([email protected])