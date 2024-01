Američka pjevačica i glumica Selena Gomez izjavila u podcastu SmartLess da razmišlja o napuštanju glazbene industrije.

Iako joj je glazba pružila zabavu i razne turneje, zvijezda je zaključila da joj gluma pruža veće zadovoljstvo nego glazba.

Preveliki pritisak ju je doveo do odlaska u mentalnu ustanovu i do otkazivanja turneje, ali Selena je odlučila da će imati još jedan album prije nego što se u potpunosti prebaci na glumu.

"To me jednostavno pogodilo jer volim raditi, i to me odvlači od loših stvari."

Gomez je otkrila da se počela baviti pjevanjem dok je radila na Disney Channel emisiji "Wizards of Waverly Place", gdje je izvela naslovnu pjesmu. Selena nije planirala postati pjevačiva, ali je odlučila snimiti jer joj je Disney pružio priliku.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Selena Gomez

2021. godine u intervjuu za ELLE, Gomez je naglasila da se kroz glazbu može osobno izraziti, što jokj je kroz glumu puno teže.

"Ne mislim da sam najbolja pjevačica, ali volim stvarati pjesme," podijelila je.

