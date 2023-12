Pjevačica i glumica Selena Gomez potvrdila je svoju vezu s producentom Bennyjem Blancom, prijateljem i suradnikom njezinog bivšeg dečka Justina Biebera. U nizu komentara na Instagramu, otkrila je da su zajedno već šest mjeseci.

"Pjevačica Selena Gomez naizgled potvrđuje svoju vezu", naslov je fotografije fan stranice Popfaction. Pjevačica je odgovorila s "Činjenice", čime je potvrdila dugotrajna nagađanja. Također je lajkala fotografiju fan stranice koja sugerira da se šuška o njezinoj vezi s producentom Bennyjem Blancotm.

Selena Gomez

U jednom komentaru Selena Gomez dala je naslutiti da je Blanc (35) njezino "apsolutno sve", dok je u drugom tvrdila da je on "najbolja stvar koja joj se dogodila". "On je još uvijek bolji od bilo koga s kim sam ikad bila. Činjenice", dodala je.

"Ponašao se prema meni bolje nego prema bilo kojem ljudskom biću na planetu", napisala je u četvrtoj poruci. Iako, nekim fanovima je ovo bila neobična aktivnost na njezinom profilu i sumnjaju da je hakiran. "Ne razumijem… sretna sam. Ako ti nije stalo, slobodno reci što god želiš. Nikad neću dopustiti da tvoje riječi vode moj život. Nikad. Gotova sam", pisala je Selena.

Selena Gomez

Nakon toga, na svom Instagram Storyju podijelila je fotografiju u zagrljaju muškarca koji izgleda kao Blanco. "Samo podsjetnik koliko cijenim i volim svakoga od vas", napisala je.

Obožavatelji zabrinuti za nju

Njih dvoje zajedno su radili na pjesmi "I Can't Get Enough" iz 2021. i od tad su bliski. Selena je to potvrdila komentarom ispod Blancove najave kuharice 2. studenog, napisavši: "Konačno." Također je podijelila njegovu objavu na svom Instagram Storyju i nazvala ga "jednim od njezinih favorita."

Osim toga, njezina majka Mandy Teefey prati Blanca na Instagramu, što dodatno sugerira na njihovu bliskost. Još jedan dokaz o potencijalnoj ljubavnoj vezi je što je Gomez natuknula da je zaljubljena u svojoj seriji "Selena + Chef: Home for the Holidays", koja se počela emitirati 30. studenog. Čak i prije priznanja "za simpatiju", Blanco je bio na proslavi Selenina 31. rođendana u srpnju.

Selena Gomez

Unatoč dokazima koji povezuju njih dvoje, neki obožavatelji izražavaju zabrinutost zbog Gomezine dobrobiti, s obzirom na Blancove prethodne negativne komentare o pop zvijezdama, gdje je hvalio Biebera kao drugačijeg umjetnika. Blanco je istaknuo kako Justin nije poput drugih koji se javno hvale svojim postignućima, već je iskren oko svojih osobnih izazova.

"Kao što znate, pop zvijezde uvijek govore: 'Ovo je moj novi singl i evo moje linije šminke.' A on, Justin, kaže: 'Jo. Imam prištić i danas sam zabrinut.' Uvijek je bio iskren u vezi s tim stvarima", ispričao je producent prije tri godine, hvaleći Biebera.

Njegovi komentari su došli nakon što je Gomez predstavila svoju kozmetičku liniju Rare Beauty, što je izazvalo reakcije obožavatelja koji su tvrdili da je Blanco zasjenio Gomez. S obzirom na Gomezinu otvorenu borbu s tjeskobom i depresijom te njezine povremene pauze na društvenim mrežama radi brige o mentalnom zdravlju, neki izražavaju zabrinutost o njezinom emotivnom stanju, posebice nakon povezivanja s Blankom. Prije povezivanja s producentom, Gomez je viđena kako se drži za ruke s Drewom Taggartom iz Chainsmokersa u siječnju ove godine.

