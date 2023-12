U povijesnom trenutku za Miss Venezuelu, Ileana Marquez, predstavnica regije Amazonas, postala je prva majka u posljednjih 70 godina koja je osvojila ovu prestižnu titulu.

Na veličanstvenom finalnom događaju održanom u četvrtak, 7. prosinca 2023., Ileana je nadmašila 24 druge natjecateljice i time zasjela na tron kao Miss Venezuela 2023.

Na svečanosti, Ileanu je okrunila Diana Silva, Miss Venezuela 2022 iz Distrito Capitala, prenoseći joj krunu uz riječi hvale i podrške.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Miss Venezuele Ileana Marquez Pedroza

Ileanin put do krunidbe bio je ništa manje od inspirativnog. Kao majka koja se suočila s izazovima mladog roditeljstva, ona je primjer snage i predanosti. Njezina priča dodatno nadahnjuje, s obzirom na to da se radi o osobi koja je uspjela uskladiti svoje obrazovanje, talent za pjevanje, ples i glumu s odgovornostima majčinstva.

27-godišnja ljepotica osvojila je srca kako sudaca tako i publike svojom gracioznošću, šarmom i nepokolebljivom predanošću.

Uživa u privatnom i poslovnom životu

Ileana također ima i višu stručnu spremu, čime je stekla sposobnost podučavanja u osnovnoj školi, a kombinira svoju ljubav prema podučavanju s radom kao profesionalni model i TV voditeljica.

Kako tvrdi, njezina sljedeća velika avantura bit će predstavljanje Venezuele na 93. izboru za Miss Universe 2024 u Meksiku te će tamo nastojati nizati svoje uspjehe.

Reakcije na njezinu pobjedu bile su pune oduševljenja, a posebno od strane njezine manekenske agencije, Garbo & Class, koja se potrudila istaknuti njezinu posvećenost i talent.

Najveću joj snagu daje kćer

Organizacija Miss Venezuela, upitala je okrunjenu Missicu koji je najveći izazov s kojim se suočila u životu i kako ju je to promijenilo kao osobu, na što je Ileana Marquez odgovorila: "Biti majka u mladosti promijenilo me kao osobu jer sam se morala suočiti s društvom u koje se nisam uklapala zbog određenih standarda. Međutim, na pozitivan način sam sazrela, studirala, radila i napredovala. Danas se ponosim što sam majka Guadalupe Antonelle, koja je i bit će moja snaga koja me pokreće da nastavim rasti kao osoba i profesionalka."

