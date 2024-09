Selena Gomez otkrila tužnu istinu: 'Nikada neću moći roditi'

Američka pjevačica i glumica Selena Gomez (32) često je viđena u javnosti sa svojim partnerom i producentom Bennyjem Blancom, s kojim gotovo svakodnevno dijeli zajedničke fotografije. Mnogi obožavatelji s nestrpljenjem su očekivali vijesti o mogućoj prinovi u Seleninu životu. Nažalost, ona je za Vanity Fair otkrila da, zbog zdravstvenih problema s kojima se bori, ne može postati majka.

"Nikada nisam ovo rekla, ali, nažalost, ne mogu zatrudnjeti. Imam brojne medicinske probleme koji bi ugrozili moj život i život djeteta. To je nešto zbog čega sam neko vrijeme tugovala", ispričala za Vanity Fair.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia Selena Gomez i Benny Blanco

Iako ne može fizički roditi, ističe kako uvijek postoji alternativna mogućnost - surogatstvo ili posvojenje.

"Zahvalna sam na alternativama zbog ljudi koji silno žele postati roditelji. Ja sam jedna od tih osoba. Jedva čekam vidjeti kako će taj put izgledati, premda će biti malo drugačiji. Na kraju dana, nije važno. Bit će to moje dijete", poručila je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Borba s bolestima i sretna veza s Bennyjem

Podsjetimo, Seleni Gomez je 2013. godine dijagnosticiran lupus, a 2017. joj je transplantiran bubreg. Također, u svom dokumentarcu "My Mind & Me" otkrila je da se bori s bipolarnim poremećajem. S Bennyjem Blancom započela je ljubavnu vezu prošle godine, a u jednom intervjuu izjavila je da je on najbolja stvar koja joj se ikada dogodila te da se prema njoj ponaša "bolje nego bilo koje ljudsko biće na ovom planetu."

Foto: Profimedia

"Nikad nisam bila ovako voljena. On je svjetlo. Potpuno svjetlo u mom životu. On je moj najbolji prijatelj. Volim mu sve govoriti," dodala je Selena tada.

Benny je ranije spomenuo da planira obitelj s njom, dok je Selena izrazila želju da, ako do 35. godine bude sama, posvoji dijete. Iako su sretno zaljubljeni i njihova veza je vrlo ozbiljna, čini se da bi se Selinina želja o posvojenju mogla ispuniti.

POGLEDAJTE VIDEO: Studenti osim za ispite uče i životnu školu: Kako preživjeti godinu u preskupim stanovima?!

Tekst se nastavlja ispod oglasa