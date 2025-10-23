Sean Bean o petom braku: 'Nisam planirao ponovno stati pred oltar, ali upoznao sam nju'

Sean Bean (66), poznat po ulogama Neda Starka u seriji “Igra prijestolja” i šerifa Nottinghama u seriji “Robin Hood”, pojavio se u utorak navečer na premijeri nove serije u Los Angelesu. Glumac je stigao u elegantnom smeđem odijelu, a uz njega je bila supruga Ashley Moore (40), njegova najdugovječnija partnerica s kojom je u braku već osam godina.

Ljubavna priča bez velikih planova

Podsjećamo, Sean i Ashley vjenčali su se 2018. godine na intimnoj ceremoniji na imanju Axnoller Farm u Dorsetu, u krugu najbližih prijatelja i obitelji. Na vjenčanju je nastupila glumčeva kolegica Anna Friel, a sam Sean istaknuo je kako nije očekivao novi brak, sve dok nije upoznao Ashley. “Nisam planirao opet se ženiti, ali nisam ni planirao upoznati nekoga poput Ashley,” priznao je glumac za DailyMail.

Pet brakova i četiri kćeri

Također, Sean Bean bio je u četiri braka prije Ashley. Prvi brak sklopio je 1981. s Debrom James, zatim se oženio glumicom Melanie Hill s kojom ima dvije kćeri, Lornu (29) i Molly (25). Treći brak bio je s Abigail Cruttenden, s kojom ima kćer Evie, a četvrti s Georginom Sutcliffe, brak koji je potrajao dvije godine zbog ‘nepomirljivih razlika’. Ashley je trenutno njegova najdugovječnija supruga, s kojom dijeli mir i sreću.

