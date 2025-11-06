Saša Matić otkrio što sprema Zagrebu i najavio emotivnu posvetu prijatelju Halidu Bešliću

Uoči dva velika koncerta koja će održati 5. i 6. prosinca u Areni Zagreb, Saša Matić (47) govori o atmosferi koju očekuje, novim pjesmama koje će predstaviti te emotivnoj posveti svom pokojnom prijatelju i legendarnom pjevaču Halidu Bešliću. Uz osmijeh priznaje da se svakom dolasku u Zagreb iskreno raduje i da se ovdje, kako kaže, „osjeća kao kod kuće”.

Foto: Luka Lajic

‘Zagreb me uvijek ponese’

Matić je već ispisao povijest zagrebačkih koncerata – još 2018. godine postao je prvi regionalni izvođač koji je rasprodao Arenu dvije večeri zaredom. Upravo zbog toga, kaže, povratak na isto mjesto ima posebnu težinu.

„Ovdje postoji neka posebna razmjena energije. Kad se popnemo na pozornicu, imam osjećaj da oni drže koncert za mene, a ja za njih. I tako nastane nešto što se jednostavno ne može ponoviti negdje drugdje”, otkriva za Jutarnji.

Foto: Luka Lajic

Novi album i drugačiji repertoar

Na koncertima će predstaviti i pjesme s novog dijela albuma Noćas nam ne gine ljubav, koji je upravo objavljen. Riječ je o skladbama koje opisuju različite emotivne faze, ali ovaj put, kaže, nešto su toplije, veselije i razigranije.

„Može se meni činiti da će neka pjesma postati veliki hit, ali odlučuje publika. Ako se njima ne svidi – ta pjesma ide sa strane. To je jednostavno tako”, priznaje.

Foto: Luka Lajic

Druga koncertna večer bit će posebno osmišljena:

„Drugi dan pjevat ću više za svoju dušu, onako kako ja volim na privatnim druženjima. Bit će malih, ali lijepih promjena. To će oni koji vole moju glazbu sigurno osjetiti.”

Foto: Marko Lukunic/pixsell

Posveta Halidu Bešliću

Smrt Halida Bešlića, s kojim je bio dugogodišnji prijatelj, duboko ga je pogodila. Zato će mu na pozornici odati počast.

„Napravit ću deset minuta posebno za Halida. On nije bio samo velika zvijezda – bio je veliki čovjek. I to se ne zaboravlja”, rekao je emotivno.

Obitelj i prijatelji su mu najveća podrška

Matić se godinama druži i nastupa s mnogim kolegama, među njima s Jelenom Rozgom (48), Petrom Grašom (49) i Duškom Kulišem (65). Iako za sada ne otkriva goste koncerta, ističe da je sve još otvoreno jer u te dane mnogi pjevači također nastupaju.

Osim toga, kod kuće nalazi mir i snagu, osobito u krugu obitelji. Nedavno su proslavili 18. rođendan njegove kćeri Tare u Beogradu, a Saša priznaje da im je neizmjerno zahvalan na podršci.

Na pitanje što je teže – koncert pred više tisuća ljudi ili odgajati dvije kćeri tinejdžerice – smije se:

„To nije za usporedbu. I jedno i drugo je jako važno!”

