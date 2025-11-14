Saša Kovačević nakon prosidbe progovorio o dolasku prinove: 'Priželjkujem taj trenutak'

Srpski pjevač Saša Kovačević (40) otvoreno je u emisiji Stars Special progovorio o svojoj želji da postane otac. Iako još nisu planirali obitelj, Kovačević ističe koliko obožava djecu i koliko ima blizak odnos sa Zoraninom kćeri Iskrom iz prethodne veze s Bogdanom Srejovićem.

"Priželjkujem taj trenutak i svi koji me poznaju znaju da ja volim djecu. Gdje god da krenem s djecom, izgubim pola sata. Za svadbu ne žurimo", rekao je pjevač u emisiji Stars Special.

Inače, Saša je nedavno zaprosio svoju partnericu Zoranu Tasovac, a prosidba se odvila u Ateni. Par je u Grčku otputovao pod izlikom da Saša i njegov brat Rade rade na novim pjesmama. U organizaciji im je pomogao i glazbenik iz benda grčkog pjevača Antonisa Remosa, koji je predložio nekoliko lokacija.

Saša Kovačević o zarukama: 'Nama je to bilo ekstremno duhovito'

Ipak, sam trenutak prosidbe bio je duhovit.

"Nisam imao tremu jer znam da je Zorana žena mog života. Međutim, prosidba uživo nije bila toliko romantična jer moj brat, koji je bio zadužen za snimanje, počeo je toliko kašljati da nisam ni stigao pitati Zoranu želi li se udati za mene. Nama je to bilo ekstremno duhovito", ispričao je Kovačević za Blic.rs.

Zorana je, naravno, pristala, a pjevač je na Instagramu uz video zaruka napisao:

"Moje si danas, moje si sutra".

Podsjetimo da je ljubavna priča Saše i Zorane započela je putem društvenih mreža, a pjevač često ističe da mu je Zorana najveća podrška. Zajedno odgajaju Zoraninu kćer Iskru iz prethodne veze s Bogdanom Srejovićem.

