Sarah Jessica Parker nije skrivala oduševljenje Londonom: 'Nevjerojatna je pečena janjetina'

Iako joj je dom u središtu New Yorka, glumica Sarah Jessica Parker (60) nerijetko boravi u Europi zbog posla – ali i vlastitog užitka. Nedavno je u Londonu sudjelovala kao članica žirija za Bookerovu nagradu 2025., a tom je prilikom ponovno potvrdila koliko je zaljubljena u europski način života, posebno britansku svakodnevicu.

Dok se prisjećala kako je nekoć imala priliku upoznati kralja Charlesa (76) i princezu Dianu te s oduševljenjem pratila kraljevska vjenčanja, Parker je istaknula da je najviše privlače jednostavni rituali i duh britanske tradicije.

Na događanju održanom u Royal Festival Hallu na South Banku, glumica nije skrivala oduševljenje britanskom prijestolnicom. "O, moj Bože, obožavam ga. Puno toga volim: da je samo malo bliže domu, bilo bi savršeno. Volim povijest, arhitekturu, podzemnu željeznicu, autobuse… javni prijevoz je bolji nego u New Yorku. Moj muž se ne slaže, ali ja tako mislim samo zato što su autobusi tako česti", izjavila je za magazin Hello!.

Jedna od stvari koja joj je posebno prirasla srcu je britanski običaj nedjeljnog ručka. "Nevjerojatna je. Pečena janjetina," rekla je, opisujući tradicionalnu pečenku koju je isprobala u Londonu.

Osim hrane i gradskog prometa, osvojio ju je i lokalni običaj nedjeljnih šetnji, koji ju je podsjetio na omiljene romane iz djetinjstva.

"Vi uvijek šetate nedjeljom. To je kao religija. I onda sam shvatila, sve te knjige koje sam čitala kao djevojčica, poput romana sestara Brontë, one uvijek šetaju. Često u tim šetnjama pričaju o Bogu ili prirodi. I ja sam pomislila: 'Oh, to je stvarno religija, ova nedjeljna šetnja s ili bez pasa.' Prekrasno je", ispričala je.

