Russell Brand optužen za silovanje i seksualno napastovanje, istraga traje i dalje

Britanski komičar i glumac Russell Brand (50) suočava se s dvije nove optužbe za seksualne delikte, uključujući silovanje i seksualni napad, objavile su Metropolitanska policija i Krunsko tužiteljstvo. Istraga je pokrenuta nakon dokumentarca na Channelu 4 i istraživanja The Sunday Timesa, u kojima su ga nekoliko žena optužile za zlostavljanje.

Detalji optužbi

Prema navodima, Brand je optužen za silovanje jedne žene i seksualni napad na drugu. Navodna silovanja dogodila su se 2009. godine, a jedno je u hotelskoj sobi u Bournemouthu tijekom konferencije Laburističke stranke. Komičar se još nije izjasnio o novim optužbama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Brand se već suočavao s optužbama za dva silovanja, jedan nepristojni napad i dva seksualna napada koja uključuju četiri žene, navodno između 1999. i 2005. godine. Prethodne optužbe negirao je pred Krunskim sudom u Southwarku. Novo ročište vezano za djela iz 2009. zakazano je za 20. siječnja 2026. na Prekršajnom sudu u Westminsteru.

POGLEDAJTE VIDEO:Otkriveno kako su pali Mikulić i njegov kum: Istražiteljima je ovo bilo ključno