Ruben Van Gucht na meti kritika, dobio žestoku poruku: 'I mi čujemo stvari...'

Belgijski novinar i suprug hrvatske proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (41), Ruben Van Gucht (38) ponovno se našao u središtu pozornosti kada je gostovao na belgijskoj televiziji Canvas. Ruben je prokomentirao obiteljski život belgijskog biciklista Remca Evenepoela, navodeći da Evenepoel sve više uključuje obitelj svoje žene u sportske uspjehe.

Belgijski novinar Wouter Verschelden ga je prekinuo te stao u obranu proslavljenog biciklista.

"Ne razumijem baš što misliš. On brine za cijelu obitelj svoje žene, ne samo za nju?“ Na što je Van Gucht odgovorio: „Čujem to. Dakle, može se dogoditi da sutra kažu da su to prazne glasine. Ja sada prenosim glasinu koju sam čuo u ‘trbuhu’ biciklističkog svijeta“, rekao je.

Mladi biciklist uzvratio udarac

Reakcija Remca Evenepoela nije izostala. Na Instagramu je objavu uputio Rubenu. Naglasio je da je potrebno razjasniti neistine koje je Van Gucht izgovorio vezane uz njegov privatan život.

''Osjećam se obveznim reagirati na apsurdne i nepoštovane izjave koje je Ruben VG (Van Gucht, op. a.) iznio o mom privatnom životu. Tvrdio je da bih ja trebao brinuti za obitelj moje žene. Dopustite da budem vrlo jasan: ovo je potpuna glupost“, iskreno je poručio u svojoj objavi.

Na kraju je Rubenu poručio da se usmjeri na svoju obitelj. ''Možda bi trebao više brinuti o svojoj obitelji, Ruben… Jer i mi čujemo stvari.“ , uputio mu je završnim komentarom.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ruben Van Gucht je oženjen atletičarkom Blankom Vlašić te par zajedno ima sinčića Monda s kojim Blanka živi u Hrvatskoj, dok Ruben svoj profesionalni, ali i privatan život vodi u Blegiji gdje je često viđen u društvu različitih žena. Kasnije je otkrio da je par u otvorenoj vezi.

