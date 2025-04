Ruben Van Gucht podigao prašinu plesom s bivšim modelom: 'Veza s Blankom je bila javna predstava?'

Belgijski novinar i suprug naše proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (41), Ruben Van Gucht (38), već neko vrijeme ne prestaje izazivati polemike svojim objavama na društvenim mrežama. Na njegovim profilima redovito se mogu vidjeti fotografije i videozapisi s raznim ženama. Ruben, koji je u otvorenom braku s Blankom, još je jednom podigao prašinu, ovaj put zbog plesa s popularnom belgijskom modelom, voditeljicom i autoricom kuharica, Pascale Naessens (55).

"Probudio sam unutarnjeg Paula Jambersa u sebi. Držao sam Pascale Naessens u naručju, to mi nikada neće oduzeti", napisao je Ruben.

"Dragi Ruben, je li ti ikada naišla žena koju ne diraš?", "Zašto se toliko trudiš objasniti svijetu da je vaša veza s Blankom bila samo javna predstava?", nizali su se komentari.

Podsjetimo, Ruben je nedavno u emisiji "Het Huis" otkrio da su on i Blanka u otvorenom braku, a naglasio je kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju.

"Sve ovisi o tome koliko ti je stalo do toga. To sam naučio s godinama i nemam problema s tim kad je život težak. Ljudi previše vole dati svoj pečat na to. Nema veze, to je moj privatni život. Ali imam život u Belgiji i imam život u Hrvatskoj", izjavio je Ruben u navedenoj emisiji. U razgovoru je priznao i da Blanka zna tko su njegove partnerice, ali da nije upoznata s detaljima njegovih odnosa.

Ruben je nedavno objavio na svom Instagram profilu objavio fotografiju na kojoj pozira s atraktivnom Ruskinjom Anastasijom, uz poruku dobrodošlice u Belgiju. Iako nije precizirao prirodu njihova odnosa, objava je izazvala brojne reakcije i dodatno raspirila spekulacije o njegovom privatnom životu, osobito s obzirom na brak s Blankom Vlašić i njihovo zajedničko dijete.

