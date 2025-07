Ruben iskreno progovorio o Blanki: 'Stvarno sam ponosan, to je sve njezino'

Belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (38) koji je javnosti također poznat i kao suprug atletičarke Blanke Vlašić (41) nedavno je u popularnom podcastu Geldtaboe progovorio o privatnom životu, točnije o odnosu s Blankom.

Veza sportskog novinara i dvostruke svjetske prvakinje u skoku u vis već je neko vrijeme pod povećalom javnosti, no ovoga puta Van Gucht je otkrio nešto novo. Blanka je, kako kaže, u posljednjih godinu do godinu i pol dana započela poduzetničku karijeru u Hrvatskoj. "Već godinu, godinu i pol dana aktivno poduzima nove stvari. Na to sam stvarno ponosan", rekao je Ruben.

Naime, Blanka radi na razvoju digitalne platforme koja će pomoći djeci da pronađu sport koji ih zanima i odmah se povežu s klubovima u svojoj blizini. "To će biti svojevrsni sportski kompas, gdje će djeca moći otkriti koji sport bi ih mogao zanimati i odmah ga povezati s klubovima u njihovoj blizini", prenosi Voetbalkrant.

Projekt također ima i potencijal za komercijalnu suradnju s brendovima poput Decathlona koji bi mogli dodati novu vrijednost aplikaciji i pomoći klubovima u promociji. Na pitanje ima li on osobnu ulogu u cijeloj priči, Ruben je odgovorio jasno: "To je isključivo Blankina ideja, ali spojio sam je s nekoliko ljudi jer mislim da je projekt zaista dobar. Ako sve zaživi, razmišljao bih o licencama. No, to je sve Blankino, ja s njom samo povremeno razgovaram o tome", otkrio je.

Podsjetimo, javnost je bila iznenađena kada je Ruben otkrio da je u otvorenom braku s hrvatskom umirovljenom atletičarkom. U emisiji "Het Huis" je naglasio kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju. Također je ponovno privukao pažnju medija kada je belgijska spisateljica Charlotte van Looy na društvenim mrežama objavila nekoliko njihovih zajedničkih fotografija uz iznenađujuću izjavu. Naime, ona je otkrila da su u vezi već šest godina te da zajedno žive već četiri.

POGLEDAJTE VIDEO: Dm pokroviteljstvo