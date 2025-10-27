Romantika u gradu koji ne spava: Perčin i Gelo pobjegli iz Hrvatske, svi im pišu istu stvar

Glazbenik Ante Gelo raznježio je pratitelje na Instagramu objavom s glumicom Jelenom Perčin, snimljenom u kultnom njujorškom jazz klubu Blue Note.

Par, koji inače svoju privatnost drži podalje od očiju javnosti, ovoga puta podijelio je trenutak iz "grada koji ne spava", a njihova fotografija nikog nije ostavila ravnodušnim. Objava je u kratkom vremenu prikupila preko tisuću lajkova i brojne pozitivne komentare.

"Lijepo je vidjeti vas sretne, uživajte, zaslužili ste! Ljubav je najljepše što vam se dogodilo", "Ljubav i sreća se vidi iz vaših očiju, lijepo je to vidjeti, samo se volite i uživajte, radujem se vidjeti ljude koji se vole", "Uživajte, divni ste zajedno", "Ja mislim da ste oduvijek zajedno", samo su neki od komentara koji se mogu pročitati ispod fotografije zaljubljenog para.

Ante Gelo i Jelena Perčin u početku su skrivali svoju ljubav

Podsjećamo, glazbenik i glumica svoju su vezu u početku skrivali, a onda su početkom godine, točnije, na dočeku Nove godine u Dubrovniku snimljeni kako se strastveno ljube.

Od tada više ne skrivaju svoju ljubav, a prošli tjedan Gelo je s pratiteljima podijelio i fotografije sa seta nove RTL-ove serije "Divlje pčele", u kojoj jednu od uloga ima i Perčin, potvrđujući tako još jednom kako su jedno drugome velika podrška kako privatno tako i u poslu.

Inače, i Jelena i Ante iza sebe imaju brakove u kojima su dobili djecu. I dok je glazbenik svoj privatni život uvijek držao podalje od znatiželjniji očiju javnosti, za glumicu je poznato kako je s prvim suprugom, ugostiteljem Kristijanom Babićem, bila u braku od 2008. do 2011. godine te su dobili kćer Lotu. Na snimanju serije "Zora dubrovačka" upoznala je svog drugog supruga, glumca Momčila Otaševića, za kojeg se udala 2018. godine. Dobili su dvoje djece - kćer Mašu i sina Jakšu, a 2022. potvrdili su da se razvode.

