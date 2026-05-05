Jedna rečenica, a sve je rekao: Grmoja emotivno čestitao supruzi godišnjicu braka

Saborski zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja na društvenim mrežama emotivnom je objavom čestitao supruzi godišnjicu braka.

Uz fotografiju supruge Grmoja je napisao:

"Ponovo nismo zajedno za godišnjicu braka, ovaj put devetnaestu. Ali ništa se bitno promijenilo nije. Sve znaš ❤️ 5.5.2007.”

U pozadini njegove objave nježno odzvanja Oliverova pjesma 'Nokturno', jedna od onih pjesama koje kao da razumiju sve neizgovoreno. Upravo takva bila je i njegova poruka: jednostavna, ali teška od značenja. I premda kratka - sugerira bliskost koja traje unatoč obvezama zbog kojih par ovu godišnjicu nije proveo zajedno.

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je još u studentskim danima, a s godinama je prerasla u brak i obiteljski život koji su dodatno obogatili dolaskom kćeri. Pava Grmoja radi kao nastavnica engleskog jezika u osnovnoj školi u Metkoviću.

