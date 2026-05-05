FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'SVE ZNAŠ' /

Jedna rečenica, a sve je rekao: Grmoja emotivno čestitao supruzi godišnjicu braka

Jedna rečenica, a sve je rekao: Grmoja emotivno čestitao supruzi godišnjicu braka
×
Foto: Marko Seper/PIXSELL

Njegova objava iako kratka sugerira bliskost koja traje unatoč obvezama zbog kojih par ovu godišnjicu nije proveo zajedno

5.5.2026.
15:55
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Saborski zastupnik i predsjednik Mosta Nikola Grmoja na društvenim mrežama emotivnom je objavom čestitao supruzi godišnjicu braka.

Uz fotografiju supruge Grmoja je napisao: 

"Ponovo nismo zajedno za godišnjicu braka, ovaj put devetnaestu. Ali ništa se bitno promijenilo nije. Sve znaš ❤️ 5.5.2007.”

U pozadini njegove objave nježno odzvanja Oliverova pjesma 'Nokturno', jedna od onih pjesama koje kao da razumiju sve neizgovoreno. Upravo takva bila je i njegova poruka: jednostavna, ali teška od značenja. I premda kratka - sugerira bliskost koja traje unatoč obvezama zbog kojih par ovu godišnjicu nije proveo zajedno.

Podsjetimo, njihova ljubavna priča započela je još u studentskim danima, a s godinama je prerasla u brak i obiteljski život koji su dodatno obogatili dolaskom kćeri. Pava Grmoja radi kao nastavnica engleskog jezika u osnovnoj školi u Metkoviću.

POGLEDAJTE VIDEO: Nevjerojatna životna priča Tereze Kesovije: Glazbena diva koja je osvojila Francusku

 

Nikola GrmojaSuprugaGodišnjica Braka
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike