Rodile djecu istom muškarcu, a sada su najbolje prijateljice: Miranda Kerr o neobičnoj vezi s Katy Perry

Miranda Kerr (42), poznata australska manekenka, nedavno je u emisiji Today with Jenna & Friends progovorila o svom odnosu s pjevačkom zvijezdom Katy Perry (40). Njihovo prijateljstvo izraslo je u snažnu povezanost, unatoč tome što su obje s Orlandom Bloomom (48) dobile djecu. Miranda ima 14-godišnjeg sina Flynna, dok Katy odgaja 5-godišnju kćer Daisy Dove.

Prvi dojam i zajedničko druženje

Miranda je otkrila kako joj se Katy odmah svidjela nakon što ju je upoznala u kući bivšeg supruga Orlanda Blooma. “Vidjela sam kakva je s Flynnom. Bila je vrlo razigrana i prijateljski nastrojena, nije pokušavala biti njegova mama,” ispričala je Kerr. Dodala je da su se kasnije svi zajedno družili na zabavi, što je dodatno učvrstilo njihov odnos.

Obiteljsko povezivanje

Njihovo prijateljstvo nastavilo je rasti kroz zajedničke obiteljske ljetne odmore i druženja. Miranda i Katy svoju povezanost opisuju kao sestrinsku, dok Orlanda više doživljavaju kao brata. Miranda se čak šalila kako joj je Katy draža nego otac njezina sina, uz napomenu da je Orlando kao "dosadan brat".

Civilizirani prekid i zajedničke vrijednosti

Podsjećamo, Katy Perry i Orlando Bloom prekinuli su zaruke nakon devet godina veze, no o razlozima prekida nisu javno govorili. Unatoč tome, Miranda ističe važnost ljubavi i poštovanja u odnosima, posebno kada su u pitanju djeca. “Važno je staviti djecu na prvo mjesto, da se svi osjećaju prihvaćeno i voljeno. Svi smo ljudi i trebamo biti najbolja verzija sebe,” zaključila je manekenka.

