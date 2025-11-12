Rijetko je viđamo: Sandra Bagarić pokazala lijepu sestru, udana je za poznatog političara

Operna pjevačica Sandra Bagarić (51) ovih je dana otkrila da vrijeme provodi u Sarajevu, a na svom Instagramu je pokazala i da uživa u posebnom društvu — sa svojom sestrom Sanjom Bagarić Arnaut (48). Pjevačica je objavila niz fotografija iz zajedničkog šopinga, a mnogi su u komentarima primijetili koliko su slične i pohvalili njihov izgled.

Oduševile fanove

„Prekrasne“, „Ljepotice“, „Jako lijepo izgledate“, nizali su se komplimenti ispod objave.

Mnogi su se pritom zapitali čime se bavi Sandrina mlađa sestra. Naime Sanja je tijekom svoje karijere radila kao glasnogovornica Međunarodnog aerodroma Sarajevo te kao savjetnica za medije Harisa Silajdžića. Također je bila urednica i voditeljica u informativnom programu BHT-a.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Udana je za bosanskohercegovačkog političara Damira Arnauta (50) koji trenutno obnaša dužnost veleposlanika BiH u Njemačkoj. Zbog njegove diplomatske funkcije, Sanja danas živi u Berlinu sa suprugom i njihovim dvoje djece Larom i Bornom.

POGLEDAJTE VIDEO: Sandra Bagarić i suprug Darko prvi put pred kamerama govorili o svojoj zabranjenoj ljubavi