LIJEPE VIJESTI /

Rihanna rodila treće dijete: Djevojčici nadjenuli neobično ime

Rihanna rodila treće dijete: Djevojčici nadjenuli neobično ime
×
Foto: Profimedia

Rihanna je ranije izjavila kako joj je želja imati kćer, a s reperom već ima dva sina

25.9.2025.
8:06
Hot.hr
Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Barbadoška pjevačica Rihanna (37) i američki reper ASAP Rocky (36) dobili su treće dijete – kćer. Pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj u naručju drži novorođenče, a uz to otkrila i ime djevojčice.

Kći su nazvali Rocki Irish Mayers, a rođena je 13. rujna 2025. godine.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

 

Slavna pjevačica ranije je isticala kako joj je želja imati kćer, a s reperom već ima dva sina, trogodišnjeg RZA-u i dvogodišnjeg Riota Rosea. Nedavno je otkrila i da su dječaci s veseljem dočekali dolazak sestre. Naime, Rihanna je nastavila obiteljsku tradiciju imena na slovo ''R''.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Mercedes, Peugeot, Range Rover, BMW i za 130 eura?! Živa istina, ali ima jedna kvaka...

Rihanna I Asap RockyBeba
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
LIJEPE VIJESTI /
Rihanna rodila treće dijete: Djevojčici nadjenuli neobično ime