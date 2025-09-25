Rihanna rodila treće dijete: Djevojčici nadjenuli neobično ime

Barbadoška pjevačica Rihanna (37) i američki reper ASAP Rocky (36) dobili su treće dijete – kćer. Pjevačica je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj u naručju drži novorođenče, a uz to otkrila i ime djevojčice.

Kći su nazvali Rocki Irish Mayers, a rođena je 13. rujna 2025. godine.

Slavna pjevačica ranije je isticala kako joj je želja imati kćer, a s reperom već ima dva sina, trogodišnjeg RZA-u i dvogodišnjeg Riota Rosea. Nedavno je otkrila i da su dječaci s veseljem dočekali dolazak sestre. Naime, Rihanna je nastavila obiteljsku tradiciju imena na slovo ''R''.

