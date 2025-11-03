Ribafish i njegova djevojka podijelili sretnu vijest s pratiteljima: 'Sad čekamo svadbu'

Voditelj, novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish podijelio je na društvenim mrežama da su on i njegova djevojka Kasandra Draganić proslavili sedmu godišnjicu veze.

Uz fotografije s proslave, Ribafish je duhovito opisao svakodnevicu s partnericom: "Nije lako s Kasandrom. Ujutro ne funkcionira, hrče, zapovijeda, ne sluša kad je bolesna, kuha što ona voli, soba joj zgleda kao Dresden 1945., kad popije je prepametna, 18 puta dnevno spomene da je debela, 32 puta kad ću je ženiti... I tak već sedam godina, možda je i do mene? Mada, bit će da i ona ima nekih sitnih prigovora".

Par je svoju godišnjicu proslavio u luksuznom restoranu Le Bistro Esplanade, uživajući u tatarcu, bečkom odresku i osebujnom ossobuco od jelena, a na kraju ih je dočekao desert s posvetom.

"Uglavnom, sretna nam godišnjica, proslavili smo je u Le Bistro Esplanade gdje smo se satrali tatarcem, bečkim, osebujnim ossobucom od jelena i dobili i desert s posvetom! Hvala što nas trpite, ajd živili!" dodao je Ribafish.

Čestitke pljušte sa svih strana

I Kasandra je podijelila dojmove s pratiteljima: "Zašto je Ribafish obukao sako i cipele? Jer smo danas proslavili onu 7. Kažu da je kritična ona između 6 i 7. Pa znači da smo preživjeli i to. Odveo me u Le Bistro Esplanade, jako smo se smijali kad su nam donijeli desert, jako smo se smijali i između toga jer se dobro jako smijati. Tako brže i lakše prođe tih 7. Hrana je bila točno kak smo htjeli da bude, vino isto tako i nek i ova osma bude ovak nasmijana i lijepa kak nam je danas cijeli dan bilo. Dok nam je ljubavi, sve je lakše".

Njihova sreća izazvala je brojne čestitke pratitelja, a pjevačica Nina Badrić među prvima je komentirala: "Sretnaaa vam! Sad čekamo svadbu, nije da forsam".

