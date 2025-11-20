FREEMAIL
TUŽNA OBJAVA /

Renata Sopek rasplakala emotivnom objavom, obožavatelji joj šalju utješne riječi

Renata Sopek rasplakala emotivnom objavom, obožavatelji joj šalju utješne riječi
Foto: Neva Zganec/pixsell

Objavom je dirnula mnoge

20.11.2025.
18:20
Hot.hr
Neva Zganec/pixsell
Voditeljica i fitness trenerica Renata Sopek (46) ponovno je dirnula pratitelje emotivnom objavom o svom psu Cayuseu, koji je uginuo prije gotovo tri godine.

Dirljiva poruka posvećena voljenom psu

Na Instagramu se prisjetila zajedničkih trenutaka te objavila fotografiju uz koju je kratko napisala koliko joj nedostaje: "Fališ, zvjerčice moja… Cayuse."

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Renata Sopek (@renatasopek)

Pratitelji su ponovno pokazali koliko suosjećaju s njenom tugom.

Godinama čuva uspomene

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Renata Sopek (@renatasopek)

Cayuse je preminuo 19. siječnja 2023. godine, a Renata je tada javno podijelila jednu od svojih najiskrenijih i najemotivnijih poruka o gubitku. Tada je istaknula koliko joj je teško prihvatiti da ga više nema te da je njezin dom još uvijek pun uspomena na njega.

Tuga koja ne jenjava

Voditeljica je i ranije isticala da je s psom imala posebno snažnu vezu te da joj je dom i dalje ispunjen uspomenama na njega. Svojim iskrenim porukama često rasplače brojne pratitelje.

Renata SopekPas
TUŽNA OBJAVA /
Renata Sopek rasplakala emotivnom objavom, obožavatelji joj šalju utješne riječi