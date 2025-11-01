Renata Sopek o njezi kože: 'Viša cijena ne znači da je proizvod bolji'

Renata Sopek (46), poznata hrvatska voditeljica, PR stručnjakinja i fitness trenerica, već više od dva desetljeća uspijeva biti relevantna u medijskom prostoru, a to joj polazi za rukom jer radi ono što voli i publika to osjeti. Njezin angažman u medijima i komunikacijama, zajedno s ljubavlju prema zdravom načinu života, učinili su je prepoznatljivim imenom na hrvatskoj sceni.

U razgovoru koji slijedi, Renata otkriva svoje osobne beauty rituale i omiljene proizvode. Saznajte kako kombinira svakodnevnu njegu kože s modnim stilom koji varira od sportskog do elegantnog, te kako pristupa odabiru proizvoda i trendova u svijetu ljepote.

Koji je vaš omiljeni beauty ritual koji nikada ne preskačete?

Osim standardnog uklanjanja šminke i nanošenja seruma i krema za lice i područje oko očiju, svake nedjelje obavezno stavim masku za lice (najviše volim Beauugreen) i uživam u tom ritualu odmora i relaksacije prilikom čekanja da masku uklonim. Usput ima i efekt laganog hlađenja, pa imate osjećaj da vam se svaki mišić na licu dodatno opusti.

Imate li neki proizvod bez kojeg ne možete živjeti?

Pa nema, mislim da se na sve možemo naviknuti i naći zamjenu ako je potrebno.

Kako biste opisali svoj svakodnevni stil? casual, sportski, elegantan, itd.?

Jedna dobra kombinacija svega. Sve ovisi o prilici i raspoloženju. Vidjet ćete me i sportskom outfitu tijekom dana – izvan gyma, i u odijelu u uredu ili na sastanku, ali i u elegantnoj haljini na večernjem eventu. Svemu dam neki svoj osobni "štih", volim upečatljive modne dodatke, posebne komade nakita, osobito brend Zlatni centar Lewiko… Važno je da kombinacije nisu tmurne i dosadne.

Koja je vaša tajna za savršenu hidrataciju kože?

Hidratacija kože uključuje njegu i "iznutra i izvana". Uz pravilnu prehranu i unos dovoljne količine vode tijekom dana, treba voditi računa i o pravilnoj njezi i koristiti preparate primjerene dobi i tipu kože. Pijem puno vode i nikad se ne dovedem u situaciju da imam osjećaj zatezanja kože. Prirodno imam suhu kožu pa znam da mi točno određene kreme od Lieraca ili Dermalogice odgovaraju i stvaraju osjećaj svježine, također mi je Eucerin losion idealan protiv perutanja kože…

Koji je vaš omiljeni parfem i zašto baš taj?

Narciso Rodriguez "Pure musc" i Rabanne "Fame Intense". Toliko su upečatljivi da me oduševljavaju. Imaju mirisne note koje mi baš odgovaraju, i nema osobe koje me ne pita koji parfem koristim, kad se namirišem jednim od njih. Svatko nađe neki parfem koji mu baš "stoji", vjerujem da je to i kod mene slučaj.

Koliku ulogu, po vašem mišljenju, u izgledu kože igraju prehrana i tjelovježba?

Veliku. Sve dolazi iznutra, i kvalitetna prehrana, ali i trening čiji učinak osim fizičke, obuhvaća mentalnu i psihološku dobrobit sigurno imaju utjecaj i na izgled kože – u konačnici. Ako ste zadovoljili sve predispozicije da biste vodili kvalitetan život, to se mora odraziti i na vaše raspoloženje, i na kožu, i na to kako zračite…

Koji su vam omiljeni ruževi za zimsko i jesensko doba godine? možete li preporučiti neke proizvode?

Volim se igrati bojama, ali tekstura mora biti gusta i štititi mi usne. Volim sjajila, a balzam za usne mi je obavezan proizvod, neovisno o olovkama, ruževima i sjajilima. Volim Fenty beauty sjajila, Makeup by Mario SuperSatin ruževe, Mac ruževe…

Tenisice ili visoke pete?

Oboje (smijeh).

Postoji li neki trend koji vam je zapeo za oko u posljednje vrijeme?

Sviđaju mi se kožni predimenzionirani sakoi i jakne. Traperice jako dugih i širokih nogavica…

Preferirate drugstore proizvode ili high-end?

Ovisi o proizvodu, nema potrebe biti isključiv. Viša cijena ne znači da je proizvod bolji u praksi, kao što ne znači da je neki dostupniji i manje "razvikan" proizvod lošije kvalitete, baš naprotiv. Važno je naći ono što smatram da mi najbolje odgovara.

Koji skupi proizvodi su vas razočarali, a koji jeftini impresionirali?

Možda neke kreme za lice koje nisu imale ni blizu učinak o kojima se govorilo. Što se tiče povoljnijih proizvoda, isprobala sam genijalne olovke za usne i maskare.

Kako vas češće možemo sresti – sređenu ili bez šminke?

Često sam u akciji, jurim na posao ili snimanje, sastanke ili evente… U skladu s obavezama sam i sređena i to će ljudi primijetiti. Svoje privatne trenutke čuvam za sebe i ne želim da su nekome izvan mog intimnog kruga u fokusu i dostupni, pa to neće biti toliko primjetno, a to podrazumijeva biti bez šminke, opušten...

POGLEDAJTE VIDEO: Znanstvenici sumnjaju da dupini mogu oboljeti od Alzheimera