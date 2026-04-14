Ovo nije Mika Vasić, to je Ana Nikolić: Reality zvijezda šokirala javnost 'novim' izgledom

Braću Miku (33) i Gibu Vasić (33) domaća publika i danas rado pamti zbog sudjelovanja u regionalnom izdanju Big Brothera koji se emitirao 2015. godine, kada su se istaknuli kao jedni od najupečatljivijih sudionika. Zbog svojih izjava i ponašanja brzo su se lansirale u fokus javnosti, a interes za njihovim životom nije jenjavao ni godinama kasnije.

Nakon toga nastavili su se pojavljivati u srpskim reality formatima, među kojima se posebno izdvaja Zadruga, gdje su ponovno izazivali veliku pažnju gledatelja i medija. Ipak, njihov privatni život u posljednje vrijeme postao je glavna tema regionalne javnosti.

Naime, prije više od dvije godine su otkrili kako su prošli kroz proces promjene spola, čime su iznenadili mnoge. Mika danas živi kao Ana Nikolić, dok je Giba postala Ivana. O svojoj tranziciji govorile su otvoreno, ne skrivajući detalje o estetskim zahvatima i osobnim izazovima, čime su dodatno potaknule interes javnosti.

Upravo na tim platformama nastavljaju graditi svoj imidž, gdje redovito objavljuju fotografije i videa koji privlače veliku pažnju, često zbog provokativnih modnih kombinacija i naglašenog glamura.

Najnovijom objavom posebno se istaknula Ana, koja je pozirala u elegantnoj haljini kroja sakoa – modnom komadu koji se ove sezone vraća na velika vrata. Kombinaciju je upotpunila visokim potpeticama, a fotografija je u kratkom roku prikupila brojne reakcije pratitelja.

Inače, Ana je nedavno za srpske medije prokomentirala kako nikada nije bila sretnija.

''Kad sam se probudila nakon operacije, moje prve riječi bile su: ''Napokon, to sam ja, sada sam sretna.'' Inače, prije operacije kirurg nas je trebao fotografirati kako bi imali fotografije prije i poslije. Ja sam rekla: ''Joj, nemojte, molim vas, ja to ne želim.'' On je rekao: ''Ana, mora, treba nam.'' Ja sam rekla da može samo na sekundu – skinem se i odmah se ponovno pokrijem – i on je rekao: ''U redu'', rekla je Ana nedavno, javlja Kurir.

