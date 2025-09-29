'Razlika od 32 godine nije nas zaustavila': supruga Frane Lasića o životu s glumcem

Glumac Frano Lasić (70) već više od desetljeća živi u skladnom braku sa suprugom Milenom (39), slikaricom i spisateljicom, s kojom ima sina Nikolasa. Njihova veza od samog početka izaziva pažnju javnosti, ponajviše zbog razlike od 32 godine, no Milena sada ističe da je upravo trajnost najbolji odgovor na sve predrasude.

Neočekivan početak

U razgovoru za podcast kod Nataše Pavlović (50), Milena se prisjetila kako su se upoznali. Susreli su se u beogradskom kafiću preko zajedničkih prijatelja, a taj slučajan susret ubrzo se pretvorio u vezu. Nakon četiri godine zajedničkog života dobili su sina, a u braku su već deset godina.

Poštovanje kao temelj

Milena priznaje da je u početku imala dileme zbog Franine burne prošlosti, no pažnja i poštovanje koje je dobila presudili su. “Najvažniji je zdrav odnos i poštovanje. Mislim da je to čak važnije od ljubavi, jer ljubav s vremenom poprimi drugačiji oblik. Ali poštovanje ostaje i upravo ono održava vezu”, istaknula je.

Odgovor na predrasude

Iako su mnogi vjerovali da njihova veza neće potrajati, Milena kaže da su godine pokazale suprotno. “Ljudi su mislili da je to faza i da će brzo završiti, ali evo nas i dalje smo zajedno, sretni i posvećeni jedno drugome”, naglasila je. Dodala je i kako ju ranije znalo pogoditi kada bi čula zlobne komentare, posebice one vezane uz financije, no danas na njih više ne obraća pažnju.

