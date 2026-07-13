Rajna Raguž za Net.hr iskreno o kilogramima: 'Da, smetaju mi, ali neću zbog toga odgađati život'

Nekadašnja Miss Hrvatske, fotografkinja, magistrica međunarodnih odnosa i vlasnica tvrtke za vizualne komunikacije RR Vizual Rajna Raguž (42) godinama je prisutna u javnosti. Iza titula, objektiva i uspješne karijere krije se priča koju će prepoznati mnoge žene - priča o pritiscima koje društvo nameće kada je riječ o izgledu, odnosu prema vlastitom tijelu i učenju da samopouzdanje ne ovisi isključivo o broju na vagi.

U razgovoru za Net.hr otvoreno govori o iskustvu života pod povećalom javnosti, komentarima na društvenim mrežama koji su neizbježni, promjenjivim standardima ljepote te važnosti brige o zdravlju bez odgađanja života dok ne postanemo 'idealna verzija sebe'.

Foto: Jelena Balić

Kao bivša Miss i osoba koja je godinama bila izložena javnosti, jeste li ikada osjećali pritisak da morate izgledati na određeni način kako biste ispunili očekivanja drugih?

Naravno da jesam. Lagala bih kada bih rekla da nisam. Ljudi nekako nesvjesno očekuju da Miss uvijek izgleda tip-top. Ali ja sam oduvijek bila malo "Antuntun" pa sam stvari radila na svoj način. Titulu sam osvojila upravo zbog svoje prirodnosti i opuštenosti takva sam ostala do danas. Moramo uzeti u obzir i da nisam ista osoba s 18 godina i danas sa 40. Kroz godine se mijenjao moj pogled na to što trebam biti i kako trebam izgledati. Bilo je faza kada sam se borila protiv svoje prirode, pokušavala se uklopiti u razne nametnute kalupe, tražila potvrdu i podršku drugih ljudi, a često je nisam dobivala. Tek kada sam odlučila sve to pronaći u sebi, počeli su stizati komentari da imam "preveliko samopouzdanje". Čak sam se jedno vrijeme osjećala loše zbog toga. A onda sam shvatila da sam to jednostavno – ja. Moja građa tijela jednostavno nikada nije odgovarala vrlo uskim konfekcijskim standardima i s tim sam s godinama naučila živjeti. Mogu slobodno reći da se smatram lijepom ženom i ako nekome smeta što sam prihvatila samu sebe pa to naziva nekim drugim imenima, to je već njegov problem. Prihvaćanje sebe nije trenutak. To je proces.

Foto: Privatni album

Standardi ljepote mijenjaju se iz desetljeća u desetljeće. Koliko je opasno graditi vlastito samopouzdanje na idealima koji se stalno mijenjaju?

Vrlo je opasno jer postoje stvari koje jednostavno ne možemo promijeniti. Nekada su današnji XL modeli bili ideal ženskog tijela, a danas ista ta tijela stavljamo pod povećalo i komentiramo kako netko previše jede ili se zapustio. Došli smo čak do toga da pojedini dizajneri ni ne rade odjeću za žene koje nose brojeve 44 ili 46 ili koje imaju veće grudi. Mislim da smo na putu jedne nove diskriminacije. Da budem jasna, nijedna krajnost nije dobra. Postoje ljudi koji su ozbiljno pretili, baš kao što postoje oni koji se izgladnjuju. Ni jedno ni drugo nije zdravo. Ne branim nezdrav način života niti zapuštenost, ali tvrdim da žensko tijelo nije pravocrtno. Ono prolazi kroz trudnoće, hormone, stres i godine i to ne možemo zaobići i izbrisati. Društvene mreže donijele su puno dobrih stvari, ali ljudi koji imaju velik broj pratitelja, po mom mišljenju, moraju imati i određenu odgovornost.

U objavi na Instagramu spomenuli ste da danas vjerojatno ne biste odgovarali klasičnim manekenskim mjerama. Kako se vaš odnos prema vlastitom tijelu promijenio od vremena kada ste nosili lentu Miss do danas?

Prije svega, važno je reći da sam na izboru za Miss pobijedila s punih 18 godina, a ne sa 14 ili 16 kako su neki mediji tada pisali. Ovo mi je prilika da to ispravim. Već tada sam bila bujnija od ostalih djevojaka na natjecanju i danas sam, nakon svih ovih godina, i dalje malo izvan tih standardnih gabarita. S takvom građom živim cijeli život. Nikada se nisam mogla potpuno opustiti po pitanju kilograma. Ali moja priroda i moj način života jednostavno nisu takvi da mogu živjeti po današnjim pravilima savršene linije. Zanimljivo je da mi trudnoće nisu donijele višak kilograma. Rodila sam troje djece, a desetak kilograma nakupilo se tek poslije. Mala djeca, privatni posao koji vodim više od deset godina i svakodnevni stres napravili su svoje vjerojatno. Smeta li mi tih 10 kg viška? Da. Trudim li se? Također da. I zato zaboli kada nekome u pogledu vidiš da misli kako se ne trudiš. Da, žene s viškom kilograma vježbaju. Zdravo se hrane. Razmišljaju o prehrani. Zamislite.

Foto: Privatni album

Mnoge žene imaju osjećaj da će biti sretnije tek kada smršave nekoliko kilograma ili dosegnu "idealnu" verziju sebe. Zašto je važno ne stavljati život na čekanje do tog trenutka?

Zato što to jednostavno nije istina. Prvo ćemo reći: "Samo da smršavim." Onda će biti: "Samo da izgradim kuću." Nakon toga: "Samo da promijenim posao." Ta sreća se stalno pomiče. Važno je uživati u procesu. Naravno da je divno postići cilj, ali što ako kilogrami ne idu dolje? Možda imate inzulinsku rezistenciju, hormonalni problem ili nešto treće, a svi oko vas samo govore da ste lijeni i da previše jedete. Tu nastaje frustracija. Nitko vas ne razumije, a vjerujte mi, neće vam se ni svaki liječnik jednako posvetiti jer i oni su ljudi na kraju krajeva. Nakon mog posta koji je imao gotovo milijun pregleda dobila sam tisuće poruka žena. Tada sam shvatila koliko nas zapravo ima. Ako ćemo se našaliti, ispada da sve žene odjednom "počnu jesti" nakon četrdesete.

Napisali ste da su komentari o težini češće dolazili od žena nego od muškaraca. Zašto mislite da su žene ponekad strože jedna prema drugoj nego što su muškarci prema njima?

Žene su općenito strože, ne samo kada su kilogrami u pitanju nego gotovo oko svega. To je ona poznata rečenica: "Ako sam ja mogla..." Ali ja nisam ti. Ne krećemo svi od iste genetike, istih hormona ni istih životnih okolnosti. Nama je godinama nametana ideja da žena može sve. Ja mislim da ne može. Mora birati i mora pronaći balans - i to je ok. Moje iskustvo je da mnogi muškarci vole ženstvene, oble žene, baš kao što mi žene često volimo muškarce s mišićima. Žene, nažalost, znaju biti okrutne. Često misle da to rade "za naše dobro", ali ja vjerujem da se puno više može postići ljubavlju nego osuđivanjem.

Mislite li da su takvi komentari često rezultat ljubomore, nesigurnosti ili jednostavno društvenih obrazaca koje smo usvojile odrastajući?

Ne mislim da većina žena to radi iz zloće, iako sigurno postoje i takvi slučajevi. Ali njima se iskreno ne želim baviti. Mislim da je puno češće riječ o njihovim vlastitim nesigurnostima i uvjerenjima koja smo usvojili kroz odrastanje. Ako si mršava, društvo odmah kaže da brineš o sebi i da si primjer drugima. A ja često kažem: možda si jednostavno imala odličnu genetiku. Naravno da nije kod svakoga tako, ali kod mnogih jest. Ja znam da nemam genetiku koja mi olakšava održavanje kilograma. Ja moram paziti cijeli život i znam kolika je to žrtva. Onaj tko to nikada nije morao prolaziti teško može razumjeti koliko je to zahtjevno.

'Ako vam kilogrami smetaju, pozabavite se njima, ali nježno. Ne iz mržnje prema sebi, nego iz ljubavi prema sebi'

Gdje vi osobno pronalazite samopouzdanje, u izgledu, postignućima, iskustvu ili nečemu sasvim drugome?

Danas mi samopouzdanje prije svega daju moja obitelj, moja djeca i suprug. Mislim da je to jako važno. Zatim razgovori s ljudima koji me razumiju. Za one koji me ne razumiju više nemam potrebu trošiti energiju. Kaže se da se treba okružiti svojim čoporom, i stvarno vjerujem u to. To mogu biti prijatelji, obitelj ili ljudi koje ste upoznali putem društvenih mreža, ali važno je da imate mjesto gdje možete izbaciti svoje frustracije, bez straha da će vas netko osuđivati. Jako volim svoju Instagram zajednicu. Tamo sam već godinama i imam osjećaj da smo zajedno izgradile jedno lijepo, pozitivno mjesto. Ovaj moj posljednji post pokazao mi je što žene zapravo žele od mene - žele da budem autentična, da budem ja. Da zajedno dijelimo iskustva, da se navečer, nakon što uspavamo djecu, malo nasmijemo, popričamo i shvatimo da nismo same. Znam da to nekome možda zvuči neobično, ali koliko god žene ponekad znaju biti okrutne jedna prema drugoj, isto tako prave žene mogu vam doslovno uljepšati život. Samo se morate okružiti takvima.

Foto: Jelena Balić

Danas se puno govori o prihvaćanju tijela, ali i o zdravim životnim navikama. Kako pronaći ravnotežu između brige o zdravlju i prihvaćanja sebe takvima kakvi jesmo?

Mislim da prvo moramo definirati što za koga znači briga o zdravlju. Ako to znači četiri treninga tjedno, ja to ne mogu. Ali kretanje je važno. Briga o zdravlju po meni je vrlo individualna. Morate upoznati svoje tijelo, znati što vam odgovara, a što ne, i pronaći stručnu osobu kojoj vjerujete da vam pomogne izgraditi sustav koji će funkcionirati baš za vas. To je proces. Ne dolazi preko noći. Ali onog trenutka kada krenete, već ste napravili najveći korak. I još nešto - pričajte o problemima koji vas muče. Vrlo je moguće da je netko prije vas prošao isto i pronašao rješenje. Nemojte gubiti vrijeme šuteći.

Društvene mreže svakodnevno nas bombardiraju filtriranim i često nerealnim prikazima ljepote. Kako ostati imun na usporedbe s drugima?

Tako da uključimo mozak. Mislim da to danas često zaboravljamo. Nedavno sam jednu djevojku u šali pitala je li ona Wonder Woman, jer sve što je govorila da stigne napraviti u 24 sata zvučalo je kao da nije s ove planete. Ja sam fotograf i vrlo lako prepoznajem filtre, uređivanje fotografija i razne trikove. Nemam ništa protiv toga da se malo uljepšamo, ali hajdemo ipak ostati u granicama normale. I ne zaboravimo jednu važnu stvar - mi sami biramo što ćemo gledati. Nitko nas ne tjera da pratimo određene profile. Influenceri žive od pregleda i pratitelja. Ako milijun ljudi prati određeni sadržaj, naravno da će ga nastaviti stvarati. Problem vidim kod mlađe publike koja još nema razvijen osjećaj za ono što je stvarno, a što nije. Zato mislim da rješenje nije zabrana društvenih mreža. To bi bilo samo privremeno. Pravo rješenje je edukacija.

Kao fotografkinja, iz prve ruke promatrate žene ispred objektiva. Što ste kroz svoj posao naučili o vezi između samopouzdanja i fizičkog izgleda?

Naučila sam da su samopouzdanje i karakter puno važniji od fizičkog izgleda. To tvrdim odgovorno. Što se same fotografije tiče, činjenica je da sitnije osobe često bolje izgledaju na fotografijama jer fotoaparat dodaje volumen. Zato je važno pronaći pravi kut, ne da osoba izgleda mršavije nego da izgleda onako kako stvarno izgleda. Dok sam radila na televiziji, ljudi su mi često govorili: "Pa ja sam mislila da si puno deblja." To je jednostavno optički efekt kamere. Zato ja danas imam svoje male fotografske trikove kako svaku ženu prikazati što realnije i ljepše. Naravno, kada govorimo o profesionalnim modelima, tamo vrijede neka druga pravila jer je izgled sastavni dio tog posla. Na kraju krajeva, svi imamo neke svoje prednosti. Netko ima lijep osmijeh, netko kosu, netko držanje, netko oči... to je tako. Nema tajne - tako je!

Foto: Jelena Balić

Koju biste poruku poslali ženama koje se danas bore s nesigurnostima zbog kilograma, bora ili promjena koje donose godine?

Budite ono što jeste, koliko god to zvučalo kao klišej. Kada ste autentični, imate nešto što nitko drugi nema. Ako vam kilogrami smetaju, pozabavite se njima, ali nježno. Ne iz mržnje prema sebi, nego iz ljubavi prema sebi. Zapitajte se: što mogu napraviti? Kako to mogu uklopiti u svoj život? Potražite pomoć ako vam treba i razgovarajte o tome. A u međuvremenu nemojte odgađati život. Naučite se lijepo obući s kilogramima koje danas imate. Fotografirajte se. Idite na druženja. Smijte se. Uživajte u procesu, a ne tek u cilju.

Za kraj, postoji li nešto što biste danas rekli mlađoj verziji sebe kada je riječ o ljepoti, samopouzdanju i prihvaćanju vlastitog tijela?

Rekla bih joj samo jednu rečenicu: "Draga Rajna, bila si u pravu. I uvijek slijedi svoju intuiciju." Danas, s odmakom od više od dvadeset godina, znam da je upravo ona bila moj najbolji kompas. Kada sam je slušala, bila sam svoja. Kada nisam, pokušavala sam zadovoljiti očekivanja drugih i nikada nisam bila istinski sretna. Zato bih svakoj ženi, bez obzira na godine, rekla isto - slušajte sebe. Prihvatite sebe. Nitko ne može biti vi bolje od vas.