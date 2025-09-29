Rade Šerbedžija uz mnoge poznate ličnosti odao počast teniskom velikanu

U zagrebačkom hotelu Sheraton danas je održana komemoracija u čast Nikole Pilića, teniskog velikana čiji je trag u sportu prepoznat i daleko izvan granica Hrvatske. Skup je okupio brojne sportaše, umjetnike i prijatelje.

Među okupljenima se isticao Boris Becker, nekadašnji njemački wunderkind koji je upravo pod Pilićevim vodstvom sa samo 17 godina osvojio Wimbledon i započeo put prema svjetskoj slavi. Becker je sjedio uz Pilićevu udovicu, glumicu Miju Adamović Pilić, koja nije skrivala emocije. Počast su došli odati i glumac Rade Šerbedžija, pjevač Miro Ungar, bivši hrvatski reprezentativci Ivan Ljubičić i Mario Ančić te mnogi drugi.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Pilić je bio jedna od ključnih ličnost u povijesti europskog i svjetskog tenisa druge polovice 20. stoljeća. Nakon uspješne igračke karijere, proslavio se kao trener i mentor nekolicine najvećih imena, među kojima su Becker, Michael Stich i Goran Ivanišević. Njemačku je odveo do tri naslova u Davis Cupu, dok je Hrvatsku 2005. godine vodio do povijesnog trijumfa u Bratislavi, što ostaje jedno od najvećih dostignuća domaćeg sporta.

Odlazak Nikole Pilića ostavlja prazninu, no njegovo naslijeđe i doprinos razvoju tenisa trajno će ostati upisani u povijest.

