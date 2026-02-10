Pukla tetiva zbog psa od 50 kg: Marko Lasić Nered nakon operacije otkrio velike planove

Marko Lasić Nered (46), hrvatski glazbenik i producent, oporavlja se od operacije ruke nakon neobične nezgode sa svojim psom. Ozljeda se dogodila tijekom treninga socijalizacije, a unatoč zahvatu i oporavku, Nered nastavlja s brojnim glazbenim projektima.

Ozljeda tijekom treninga

Nered je nedavno nabavio šestomjesečnog američkog bullyja XXL imena Draco, koji teži oko 50 kilograma. Tijekom vježbe pravilnog podizanja psa na stol kod veterinara, životinja se iznenada okrenula i stvorila polugu na ruci glazbenika, piše 24sata.

Zbog toga mu je pukla tetiva bicepsa te je završio na operaciji, koja je, kako kaže, prošla uspješno.

Aktivan unatoč oporavku

Iako mu mirovanje teško pada, Nered već priprema nove profesionalne projekte. U ožujku počinje digitalni glazbeni talent show „Loud Stage“, u kojem je član žirija zajedno s Tomom in der Mühlenom, Jelenom Žnidarić Zsa Zsu i Ivanom Mišerić.

Natjecatelji će se predstavljati autorskim pjesmama, a o pobjedniku će odlučivati publika putem digitalnih platformi.

Novi projekti i suradnje

Prva epizoda showa bit će objavljena krajem ožujka na YouTube kanalu Loud Digital, a projekt je zamišljen kao dugoročna platforma za razvoj mladih izvođača. Pobjednika očekuje produkcijski paket vrijedan 100.000 eura te nastup na Zagrebačkom festivalu 2027. godine.

Nered je u međuvremenu napisao i album ljubavnih pjesama za pjevača Kikija Rahimovskog, a prvi singl „Putnik“ već je uvršten u selekciju Zagrebačkog festivala.

