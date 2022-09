Jason Momoa (43) je prošli tjedan već šokirao obožavatelje obrijavši svoje poznate pramenove, a sada ima i tetovažu na glavi.

Novi zaštitni znak na glavi

Momoa je na svom Instagram profilu pokazao svoju novu tetovažu, plemensku tetovažu na bočnoj strani glave i napisao: "Počašćen sam što sam dio ovog moćnog trenutka u mom životu. Podijelio sam ovaj dan s nekima od svojih Ohana."

Mnogi fanovi su reagirali na njegov novi izgled, uključujući Tyresea Gibsona, glumca iz filma Brzi i žestoki: "Volim te veliki brate, tvoj duh je skroman, tako zarazan i sjajan! FastX će ubiti... Dobro došao u FAST FAMILY!!!!"

Momoa glumi u nadolazećem 10. nastavku sage Brzi i žestoki.

Prijatelj okolišu

Ranije ovog mjeseca Momoa je pokazao ljubav prema okolišu obrijavši glavu: "Aloha, svima", započeo je u videu koji je podijelio na Instagramu, prije nego što je dodao: "Dodaj mi te pletenice." Dok je držao dva duga pramena odrezana u pletenice, glumac Igre prijestolja nastavio je govoriti dok su mu mašinice brijale kosu do ramena. "Brijem kosu... radim to za...", rekao je prije nego što je pokazao tek obrijanu stranu glave. "Tamo nikad nisam ni osjetio vjetar", dodao je. "Radim to za plastiku za jednokratnu upotrebu. Umoran sam od korištenja plastičnih boca, moramo prestati, plastične vilice, sve to s... ide u našu zemlju, ide u naš ocean", nastavio je Momoa.