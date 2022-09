Glumac Jason Momoa odlučio se za novu frizuru, a sve kako bi ljude pozvao na akciju. 43-godišnji glumac odrezao je svoje duge pramenove tijekom vikenda, a sve kako bi osvjestio ljude da manje koriste plastiku, sve je zabilježio na svom Instagramu.

Hrabar potez zgodnog glumca

"Oh, čovječe", trznuo se Momoa u videu, prelazeći prstima duž svoje svježe obrijane glave. "Nikad nisam ni osjetio vjetar tamo", dodao je.

Momoa je pokazao svoje ošišane pletenice prema kameri i objasnio zašto mijenja svoj stil.

"Šišanje kose! Radim to zbog plastike za jednokratnu upotrebu. Umoran sam od ovih plastičnih boca, moramo prestati. Plastične vilice, sve to s*anje. To ide u našu zemlju, ide u naš ocean... Stvari u našem oceanu, to je tako tužno. Stoga, molim vas, učinite sve što možete da eliminirate plastiku za jednokratnu upotrebu u svom životu. Pomozite mi", rekao je Momoa u videu i pozvao obožavatelje da odbace plastične boce vode u korist aluminijskih alternativa.

Zvijezda još uvijek nije podijelila fotografiju svoje dovršene frizure, ali je prilično zadirkivala obožavatelje uvidom u proces u svojoj video objavi. Momoa je nedavno pokazao svoje bujne pramenove, koji su mu narasli preko ramena, na premijeri treće sezone svoje serije "See".

U razgovoru s ET-jem na holivudskom događaju, Momoa je oduševljen prilikom da prvi put glumi oca u seriji.

"Mislim, očito sam otac i obiteljski čovjek", započeo je Momoa, koji dijeli 15-godišnju Lolu i 13-godišnjeg Nakoa-Wolfa s bivšom Lisom Bonet.