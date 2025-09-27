Prvo je bila zvijezda realityja, a sada je zasjala na billbordu u New Yorku

Nekadašnja natjecateljica i pobjednica RTL-ovog showa Gospodin Savršeni, Maida Ribić (30), ostvarila je još jedan zapažen uspjeh i to na globalnoj razini. Njezino lice osvanulo je na velikom billboardu na legendarnom Times Squareu u New Yorku, a trenutak ponosa i uzbuđenja podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu.

Foto: Instagram Screenshot

Maida je postala dio međunarodne kampanje hrvatskog brenda održive mode Krie Design, iza kojeg stoji dizajnerica Kristina Burja. Ovo je značajan korak i za hrvatsku modnu scenu, koja sve češće pronalazi mjesto na svjetskoj mapi.

Iako su mnogi sudionici reality emisija ubrzo nakon emitiranja nestali iz fokusa javnosti, Maida se uspjela istaknuti i izgraditi vlastiti put. Nakon završetka showa, gdje ju je u finalu izabrao Miloš (37), njihova veza nije potrajala, no Maida je nastavila živjeti punim plućima.

U proteklim mjesecima posvetila se putovanjima i novim iskustvima, pa je tako ovog ljeta obišla Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju. Posebno nezaboravan trenutak dogodio se na slavnom glazbenom festivalu Tomorrowland, gdje ju je – usred tisuća ljudi – prepoznala skupina obožavatelja.

Foto: Instagram

„Iznenađenje! Jeste li ovo očekivali?“ napisala je uz snimku s festivala, dodavši kroz osmijeh: „Kad te fanovi prepoznaju na Tomorrowlandu. Imam najjače fanove na svijetu.“

Od televizijskog ekrana do svjetskih metropola – Maida pokazuje da reality može biti tek početak, a ne kraj jedne priče.

POGLEDAJTE VIDEO: Nedostaje obiteljskih liječnika, Irena Hrstić otkrila što planira ministarstvo