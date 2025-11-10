FREEMAIL
BEZUVJETNA LJUBAV /

Prva snimka Ane Nikolić i Raleta nakon skandala u Dubaiju: Potvrda pomirenja?

Prva snimka Ane Nikolić i Raleta nakon skandala u Dubaiju: Potvrda pomirenja?
Foto: Youtube/instagram/screenshot

Video je u kratkom roku obišao sve društvene mreže

10.11.2025.
9:55
Hot.hr
Youtube/instagram/screenshot
Pjevačica Ana Nikolić (47) i skladatelj Goran Ratković Rale (57) ponovno su tema regionalnih medija, ovaj put zbog snimke s nastupa koja je osvanula na njezinu Instagram profilu. Na videu koji je ubrzo postao viralan, pjevačica je tijekom izvedbe u svom prepoznatljivom stilu izula i bacila štikle s pozornice te nastavila pjevati bosonoga, dok je publika oduševljeno reagirala.

Posebnu pozornost izazvalo je to što se u pozadini vidi i Goran Ratković Rale, Anin bivši – a čini se i sadašnji – partner. Nakon nedavnog skandala u Dubaiju, gdje su se navodno žestoko posvađali i prekinuli, njihov zajednički trenutak na snimci mnogi su protumačili kao potvrdu pomirenja.

@ananikolicoffical hvala svima na svemu #ananikolic #zagreb #fyp #fypシ #viral ♬ Konkretno - Ana Nikolić

Drama u Dubaiju

Naime, samo nekoliko tjedana ranije par je bio u središtu medijske drame nakon putovanja u Ujedinjene Arapske Emirate. Tada su kružile glasine da su se tajno vjenčali, a potom i rastali nakon burne svađe u hotelu. Rale je naknadno tvrdio da Anu nitko nije izbacio, već da je riječ o nesporazumu oko hotelske sobe, no sukob je očito ostavio traga.

Prva snimka Ane Nikolić i Raleta nakon skandala u Dubaiju: Potvrda pomirenja?
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Sada, međutim, čini se da su nesuglasice barem privremeno zaboravljene. Rale je bio prisutan na Aninom nastupu i nije se skrivao od kamera, dok je Ana na sceni dala sve od sebe da zabavi publiku. Fanovi su je nagradili brojnim komplimentima na društvenim mrežama, a mnogi komentiraju da je "stara Ana" ponovno u elementu.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog otkrio kakvo nas vrijeme čeka u novom tjednu

Ana NikolićGoran Ratković RalePrekidPomirenje
