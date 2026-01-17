Kći Harisa Džinovića zapalila mreže: Haljina otkrila više nego što je planirala?

Đina Džinović (21), kći pjevača Harisa Džinovića (74) poznata je po odvažnim kombinacijama koje rado dijeli s pratiteljima, a ni ovoga puta nije razočarala.

Haljina koju je odabrala za večernji izlazak izazvala je pravu pomutnju – pojavila se u svilenoj bijeloj haljini nalik negližeu, odnosno spavaćici, koja je odmah zapela za oko korisnicima društvenih mreža i potaknula lavinu komentara.

Foto: Instagram Story

Dok su jedni njezin outfit opisali kao hrabar i trendovski iskorak, drugi nisu krili iznenađenje zbog izbora garderobe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Haljina je istaknula njezinu figuru, a u prvom planu našle su se i njezine obline, zbog čega malo tko nije imao mišljenje o ovom izdanju.

Potaknula glasine o estetskim korekcijama

Podsjetimo, već se neko vrijeme šuška o estetskim zahvatima koje je Đina navodno radila. Sama je jednom prilikom na Instagramu otkrila da je ubrizgala tri mililitra hijalurona kako bi usne izgledale punije.

Ranije se borila i s viškom kilograma, zbog čega se pridržavala strogih dijeta i redovitih treninga, no odlučila se i na estetsku korekciju udubljenja na bokovima hijaluronom.

Navodno je u jednoj beogradskoj klinici ubrizgala određenu količinu filera kako bi postigla takozvani “Kim Kardashian efekt”. Također se spekulira da je korigirala i nos, s obzirom na razliku između starijih i novijih fotografija, kao i da je ugradila silikone, no mlada influencerica to zasad nije potvrdila.

POGLEDAJTE VIDEO: Sigurdsson nakon jako teške pobjede: 'Bili smo jako nesigurno, puno smo griješili'