Snimka postala viralna: Prosvjednik urlao kralju Charlesu u lice, ovako mu je on uzvratio

Tijekom posjeta katedrali, britanskog kralja Charlesa (76) izviždao je prosvjednik iz antimonarhističke organizacije Republic koji mu je dovikivao pitanja vezana uz njegovog brata, princa Andrewa (65) i osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina.

The walk abouts will be tricky from now on, King Charles gets heckled on today’s engagement💁🏾‍♀️



“How long have you known about Andrew & Epstein”?



Sounds like a valid question to me 💁🏾‍♀️ pic.twitter.com/Onfw4Q9VKT — SK 💃🏾🕺 (@Rimmesfk) October 27, 2025

“Koliko dugo znate za Andrewa i Epsteina?”, “Jeste li tražili od policije da zataška slučaj?” i “Treba li parlament raspravljati o kraljevskoj obitelji?”, vikao je muškarac dok je kralj prolazio pokraj njega. Charles je ostao miran i nije reagirao dok su ostali okupljeni građani pokušavali utišati prosvjednika.

Ovaj neugodan incident dolazi u trenutku kada se britanska monarhija suočava s ozbiljnom krizom, uzrokovanom novim skandalima princa Andrewa i njegove bivše supruge Sarah Ferguson. Nakon što su u javnost procurili novi detalji o njihovoj povezanosti s Epsteinom, 65-godišnji Andrew bio je prisiljen odreći se svih preostalih kraljevskih titula, uključujući onu vojvode od Yorka.

Raste nezadovoljstvo javnosti

Pritisak na njega sve je veći – osim što se traži da napusti Royal Lodge, luksuznu rezidenciju u kojoj živi bez plaćanja najamnine, britanski mediji pišu da je Andrew pristao iseliti, ali je zauzvrat zatražio novi dom, dok Fergie priželjkuje Adelaide Cottage u blizini.

Kriza je dodatno produbljena nakon objave memoara Virginije Giuffre, bivše Epsteinove žrtve koja je Andrewa tužila 2022. godine. Iako je slučaj zaključen nagodbom vrijednom 10 milijuna funti, knjiga otkriva da je princ inzistirao da Giuffre potpiše ugovor o šutnji kako bi se izbjegla sramota za kraljicu Elizabetu II. tijekom proslave njezina Platinastog jubileja.

Unatoč ozbiljnim dokazima i pritiscima javnosti, princ Andrew i dalje negira sve optužbe.

