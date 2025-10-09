Prošlo je 11 godina od odlaska velike Ane Karić: Preminula na isti dan kao njezin Boris

Na današnji dan 9. listopada obilježavamo jedanaest godina od smrti jedne od najvažnijih figura hrvatskog glumišta Ane Karić koja je preminula 2014. godine u 74. godini života. Svojom je karijerom ostavila značajan trag u filmu, televiziji i kazalištu, a njezin odlazak bio je osobito tragičan jer je istog dana preminuo i njezin dugogodišnji kolega i prijatelj, Boris Buzančić s kojim je zajedno nastupala u brojnim projektima.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Ana Karić rođena je 1941. godine u Perušiću, a svoju glumačku karijeru započela je u Zagrebu gdje je 1963. diplomirala na Akademiji dramske umjetnosti. Već kao studentica ostvarila je prve filmske uloge, a tijekom karijere surađivala s najpoznatijim redateljima, tumačeći različite ženske likove. Nastupala je u više od stotinu filmova i televizijskih uloga, među kojima se izdvaja "Slučajni život" i "Bablje ljeto".

Brojne nagrade

Bila je poznata po posvećenosti glumi, a njenu ljubav prema umjetnosti osjetili su gledatelji u svakom nastupu, bilo na filmskom platnu u kazalištu ili na televiziji.

U filmu "Noćni brodovi" iz 2012. godine u kojem je glumila uz Radka Poliča odigrala je ulogu žene koja pronalazi ljubav u zlatnim godinama, za što je osvojila Zlatnu arenu za najbolju glavnu žensku ulogu.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ćelavi patuljak, veliki zavodnik i fašist koji je čuvao ispale zube mogao bi biti uspješan hrvatski recept za Oscara