Prošlo je 11 godina od odlaska velike Ane Karić: Preminula na isti dan kao njezin Boris
Ana Karić preminula je 2014. godine
Na današnji dan 9. listopada obilježavamo jedanaest godina od smrti jedne od najvažnijih figura hrvatskog glumišta Ane Karić koja je preminula 2014. godine u 74. godini života. Svojom je karijerom ostavila značajan trag u filmu, televiziji i kazalištu, a njezin odlazak bio je osobito tragičan jer je istog dana preminuo i njezin dugogodišnji kolega i prijatelj, Boris Buzančić s kojim je zajedno nastupala u brojnim projektima.
Ana Karić rođena je 1941. godine u Perušiću, a svoju glumačku karijeru započela je u Zagrebu gdje je 1963. diplomirala na Akademiji dramske umjetnosti. Već kao studentica ostvarila je prve filmske uloge, a tijekom karijere surađivala s najpoznatijim redateljima, tumačeći različite ženske likove. Nastupala je u više od stotinu filmova i televizijskih uloga, među kojima se izdvaja "Slučajni život" i "Bablje ljeto".
Brojne nagrade
Bila je poznata po posvećenosti glumi, a njenu ljubav prema umjetnosti osjetili su gledatelji u svakom nastupu, bilo na filmskom platnu u kazalištu ili na televiziji.
U filmu "Noćni brodovi" iz 2012. godine u kojem je glumila uz Radka Poliča odigrala je ulogu žene koja pronalazi ljubav u zlatnim godinama, za što je osvojila Zlatnu arenu za najbolju glavnu žensku ulogu.
