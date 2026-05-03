VIRALNA SNIMKA /

Prošetala u ultrakratkim hlačicama i nastao je kaos: Kamerman zbog Ivane Knoll izgubio fokus

Prošetala u ultrakratkim hlačicama i nastao je kaos: Kamerman zbog Ivane Knoll izgubio fokus
Foto: Hasan Bratic/Sipa Press/Profimedia

Ivana Knoll ponovno je viralna na društvenim mrežama

3.5.2026.
11:53
Hasan Bratic/Sipa Press/Profimedia
Najvatrenija navijačica Ivana Knoll (33), koja danas gradi karijeru i kao DJ-ica, ponovno je postala viralna i to s utrke Miami Grand Prix. Dovoljno je bilo da prošeće paddockom u kratkom topu i uskim traper hlačicama pa da pažnja u sekundi prijeđe s utrke na nju.

Upravo se to dogodilo tijekom prijenosa za Sky Sports, dok je bivši svjetski prvak Jenson Button davao izjavu. U trenutku kada je Knoll prošla iza njih, kamera je naglo skrenula i nekoliko sekundi pratila upravo nju, dok se u pozadini čuo smijeh. Kadar se tek nakon toga vratio na Buttona, koji je pokušavao zadržati koncentraciju i nastaviti govoriti, iako su se pogledi oko njega jasno okretali za Knoll. U jednom trenutku kamera je uhvatila i člana McLaren tima koji ju je s osmijehom ispratio pogledom.

@dmarge Miami Grand Prix is always a laugh. Sky Sports F1 producers picked their moment perfectly. You can see Jenson trying not to look or laugh. #f1 #f1tiktok @Sky Sports F1 @knolldoll ♬ original sound - DMARGE

Snimka je ubrzo preplavila društvene mreže i skupila milijune pregleda, a komentari su bili u istom tonu: “Kamerman je imao jedan posao…” i “Nije ni čudo da je kadar pobjegao”.

Knoll je i sama dodatno privukla pažnju objavama s utrke, potvrdivši kako joj je ovo peti uzastopni dolazak na popularni američki spektakl, još od njegovog početka. Svojim pratiteljima pokazala je atmosferu s Miami International Autodromea, a za ovu prigodu odabrala je odvažno izdanje koje je istaknulo njezinu figuru - crni topić, ultrakratke isprane traper hlačice s istaknutim natpisom brenda Diesel te visoke kaubojske čizme od trapera. Uz objavu je kratko poručila: “Peti F1 Miami za mene, od prvog dana!”, jasno dajući do znanja da je dio ove priče od samog početka.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od navijačke ikone do globalnog fenomena

Podsjetimo, put Ivane Knöll do statusa globalne zvijezde bio je strelovit. Nakon što je postala međunarodna senzacija tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru 2022, gdje su je prozvali najpoznatijom navijačicom, uspješno je izgradila karijeru influencerice i DJ-ice pod imenom KnollDoll, nastupajući na velikim događanjima diljem svijeta.

Foto: Fabideciria/Alamy/Profimedia

Ivana KnollNajvatrenija Hrvatska NavijačicaMiamiFormula 1
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
