Upozorenje, nije za one slabog srca: Je li ovo najizazovnije izdanje poznate hrvatske navijačice?

Ivana Knöll (33), najpoznatija hrvatska influencerica koja je postala međunarodna DJ zvijezda, ponovno je podigla temperaturu na društvenim mrežama.Nakon što je odradila set na festivalu u švicarskim Alpama, svojim je pratiteljima priuštila prizor od kojeg mnogima zastaje dah - poziranje u kupaćem kostimu usred snježnog planinskog krajolika.

Čini se da za Ivanu Knöll ne postoje granice, što je i dokazala nastupom na festivalu Snow Vibes u mondenom švicarskom skijalištu Nendaz. Njezin DJ pult bio je smješten na nadmorskoj visini od 2200 metara, gdje je pred brojnom publikom puštala mješavinu house i techno zvukova. Fotografije s nastupa, koje je podijelila na Instagramu, prikazuju uzavrelu atmosferu - Knöll za miksetom u crnom topu i mrežastim čarapama, s rukama podignutim u zrak dok topovi ispaljuju dim.

Ovaj nastup pozicionira ju uz bok velikim imenima elektroničke scene poput Don Diabla i Jamesa Hypea, koji su također bili dio festivalskog programa. Događaj u Nendazu dio je rastućeg trenda u Europi, gdje se glazbeni festivali sele na skijaške staze, spajajući zimske sportove i cjelodnevnu zabavu.

Ipak, glazba je bila samo prvi dio njezine alpske avanture. Vjerna svom stilu, nakon nastupa uslijedilo je fotografiranje koje je oduševilo njezine pratitelje. "Ne bih ja bila ja da nakon seta ne završim u kupaćem kostimu na snijegu", napisala je u opisu objave.

Inače, Ivana Knoll nedavno je ekskluzivno za Net.hr progovorila nakon šest godina šutnje u medijima. Tada je pričala i o DJ-karijeri.

''Iskreno, moj najveći san je bio postati pjevačica, ali budući da moje pjevačke sposobnosti nisu na najvišoj razini, morala sam pronaći drugi način da imam svoj glazbeni izričaj. Tako je došlo do produkcije vlastitih pjesama i miksanje. Kako sam prijateljica s DJ Snakeom, išla sam s njim na Ultru u Splitu i bila na stageu. Dok sam gledala taj set, doslovno mi se promijenio život. Tada sam odlučila da želim biti DJ. I eto, tri godine kasnije, ja sam nastupala na Ultri u Splitu. Sve je moguće uz rad, trud, disciplinu i manifestaciju'', rekla nam je Ivana.

