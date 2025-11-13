FREEMAIL
LEGENDARNI BEND /

Prljavo kazalište predstavlja novi sing 'Parovi (Mali vodič za zaljubljene)'

Prljavo kazalište predstavlja novi sing 'Parovi (Mali vodič za zaljubljene)'
Foto: Press

U spotu se pojavljuje glumica Iva Visković Križan, čije je emotivno i suptilno tumačenje savršeno dočaralo atmosferu pjesme

13.11.2025.
11:01
Hot.hr
Press
Legendarni zagrebački rock sastav Prljavo kazalište još jednom potvrđuje svoj bezvremenski status na domaćoj glazbenoj sceni novim singlom 'Parovi (Mali vodič za zaljubljene)' – petim po redu iz aktualnog ciklusa pjesama koji je bend započeo s uspješnicama 'Stare navike', 'Makni se', 'Molim Boga da svane' i 'Djeca su OK'.

Više od četiri desetljeća Prljavo kazalište stoji kao simbol autentičnog domaćeg rocka, benda koji je kroz generacije stvarao himne svakodnevnog života, ljubavi i bunta. Njihove pjesme odavno su nadrasle granice žanra i vremena, postale su dijelom kolektivne emocije, a svaki novi singl podsjeća zašto je Kazalište jedno od najvažnijih imena u povijesti hrvatske glazbe.

Autorski pečat pjesme 'Parovi (Mali vodič za zaljubljene)' nosi Jasenko Houra, koji potpisuje glazbu te, zajedno s Ines Prajo, tekst pjesme.

''Upravo drugi dio naslova pjesme (Mali vodič za zaljubljene) je nit vodilja kroz cijelu priču. Posvećena je svim zaljubljenima, prevarenima, onima koji varaju, sanjarima, cinicima i gubitnicima. Onima  zatajenima, skrivenima, razočaranima, ukratko - svima nama. Ljubav je emocija koja nas pokreće, mijenja, određuje. Zbog nje smo i dobri i loši, oni koji jesmo ili oni koji to zapravo nismo. Što god činili u životu, uvijek je ljubav ta koja ga obilježava. Ova pjesma je jedan takav biljeg. Dijelimo ga s vama - prepoznat ćete.''- ističe Ines Prajo.

''Inače nemam naviku puno komentirati izlaske pjesama, ali osobno volim te ''noćne'' pjesme, a cijeli se bend potrudio maksimalno da u finalu sve zvuči najbolje što može. Kod ovog spota, zanimljiv mi je koncept spajanja tri različita pogleda na pjesmu – posebno su se potrudili u Medvid produkciji da sve strane budu maksimalno zastupljene i da na kraju imamo jedan fluidni spot za koji ne biste pomislili da ga je snimalo više ljudi.'' – napominje Houra.

POGLEDAJTE VIDEO:

Za razliku od klasičnih spotova, video za 'Parovi (Mali vodič za zaljubljene)' donosi intrigantan koncept: tri različita pogleda iza objektiva spojena su u jednu cjelovitu priču. Na projektu su paralelno radile tri kreativne ekipe – Radislav Jovanov Gonzo, dugogodišnji suradnik i redatelj brojnih spotova Prljavog kazališta, zatim mladi slovenski tandem Nino Črep i Damir Huselja, te Medvid produkcija, koja je – uz vlastite kadrove – preuzela i ključnu ulogu u oblikovanju završne verzije spota, povezavši sve vizualne segmente u jedinstvenu filmsku cjelinu. Inače, Medvid produkcija već je surađivala s bendom tijekom snimanja njihovih prošlogodišnjih koncerata u zagrebačkoj Areni.

Prljavo kazalište predstavlja novi sing 'Parovi (Mali vodič za zaljubljene)'
Foto: Press

U spotu se pojavljuje glumica Iva Visković Križan, čije je emotivno i suptilno tumačenje savršeno dočaralo atmosferu pjesme, dok je styling benda povjeren Emini Kušan, čiji potpis donosi prepoznatljiv balans između klasičnog i suvremenog.

Fedor Boić zadužen je za aranžman i produkciju, osiguravši da pjesma zvuči moderno, ali i u duhu onog ''klasičnog Prljavog'' koji publika voli i prepoznaje.

Vizualni identitet singla, odnosno cover, potpisuje Igor CC Kelčec, čiji rad uspješno reflektira emociju i ton same pjesme.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak

 

Prljavo KazališeSingl
LEGENDARNI BEND /
Prljavo kazalište predstavlja novi sing 'Parovi (Mali vodič za zaljubljene)'