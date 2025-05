Jennifer Lopez udarila glavom i završila na šivanju

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez (55) ozlijedila je nos dok je vježbala za nastup na dodjeli American Music Awards. Tijekom intenzivne plesne probe je udarila glavom o metalni rekvizit na pozornici, što je uzrokovalo posjekotinu na nosu. Na fotografijama koje je objavila na Instagramu vidljivo je kako drži oblog na ozlijeđenom mjestu, dok je u sljedećoj objavi pokazala je kako rana izgleda prije šivanja, ali i nakon. Također se u zahvalila liječniku koji joj je zašio nos.

"Hvala na šivanju. Tjedan dana kasnije i puno leda i kao nova sam", napisala je.

Podsjetimo da se Jennifer početkom godine službeno razvela s glumcem Benom Affleckom (52). Sudac Višeg suda u Los Angelesu potvrdio je razvod 6. siječnja, šest mjeseci nakon što je pjevačica predala zahtjev. U rujnu su postigli dogovor uz pomoć medijatora i izbjegli suđenje, dok je u razgovoru za španjolski El Pais ispričala kako je djeci Emme i Maxu koje ima s Marcom Anthonyjem, objasnila razvod.

"Rekla sam im da prolazimo kroz teško razdoblje, ali da ću nakon svega biti snažnija. To sam obećala i ispunila. I oni to sada vide, a meni to donosi mir", rekla je.

