Prinova u Bijeloj kući! Trumpova glasnogovornica rodila djevojčicu: 'Moja Vivi je savršena'

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rodila je djevojčicu i odlazi na porodiljni dopust na zasad još nepoznato vremensko razdoblje, javili su u četvrtak američki mediji.

Leavitt (28) je objavila u četvrtak da je njezina kći Viviana, ili skraćeno "Vivi", rođena 1. svibnja.

Ona je prva glasnogovornica Bijele kuće koja je rodila dok je bila na dužnosti.

"Savršena je i zdrava, a njezin stariji brat se rado prilagođava životu sa svojom novom sestrom", napisala je Leavitt u objavi na društvenim mrežama, uz fotografiju s djevojčicom.

"Uživamo u svakom trenutku u našem blaženom mjehuriću s novorođenom bebom."

Leavitt je zahvalila onima koji su se molili za nju tijekom trudnoće, rekavši da ih je "zaista osjećala tijekom cijelog iskustva".

