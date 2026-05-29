Medikol otkrio koliko zapravo dobiva od HZZO-a: 'Kekin napada bez dokaza'

Poliklinika Medikol priopćila je da saborska zastupnica stranke Možemo! Ivana Kekin iznosi netočne i zavaravajuće tvrdnje o privatnom zdravstvenom sektoru te poručila da privatni pružatelji nisu uzrok problema javnog zdravstva, već važan partner u dostupnosti usluge pacijentima.

"Kekin sustavno bez dokaza javno napada privatni zdravstveni sektor u Republici Hrvatskoj, netočno ga i zlonamjerno prikazuje kao glavni, pa čak i jedini uzrok problema u funkcioniranju zdravstvenog sustava. Takav pristup ne doprinosi interesu pacijenata, destabilizira povjerenje u sustav i obeshrabruje ulaganja u zdravstvo”, naveli su iz Medikola u petak.

Poručili su da privatni sektor nije uzrok problema javnog zdravstva, nego važan partner u dostupnosti usluga te da je održivi razvoj moguć samo kroz suradnju javnog i privatnog sektora.

"Pacijenti nikad ne smiju patiti ili ostati uskraćeni za zdravstvenu uslugu zbog politizacije i pojednostavljivanja složenih sustavnih pitanja", dodali su.

Pri tome su naveli kako je Hrvatska od kraja 2008. do 2015. službeno bila u recesiji i svi investicijski potencijali u zdravstvu bili su značajno ograničeni. Prije instalacije prvog PET/CT uređaja u RH 2007., dodali su, usluga je bila teško dostupna, tek oko 50 pacijenata godišnje slano je na ovu pretragu u inozemstvo, s visokim troškovima za HZZO.

Također su istaknuli da danas u Hrvatskoj postoji osam PET/CT uređaja, od čega su četiri Medikolova, dva javna i dva u drugim privatnim ustanovama, te da je PET/CT usluga građanima u potpunosti dostupna.

Medikol: 'Te usluge nemaju listu čekanja'

Medikol je odbacio tvrdnje od Kekin da bi nabava triju PET/CT uređaja u javnom sustavu koštala samo devet milijuna eura, navodeći da je uređaj tek dio ukupnog troška pružanja usluge te da sama kupovina ne osigurava izvođenje kompleksne pretrage.

Vezano uz navode o MSCT-u, iz Medikola su poručili kako su MSCT i PET/CT dvije različite usluge te da pacijent ne mora platiti uslugu Medikolu. Istaknuli su i da Medikol nema ugovor s HZZO-om za MSCT u Zagrebu, ali da postoje i druge ustanove koje tu uslugu nude na plaćanje te da pacijent ne mora tu uslugu obaviti u Medikolu.

Za PET/CT uslugu naveli su da u Hrvatskoj nema lista čekanja te da je dostupna preko uputnice HZZO-a, bez potrebe za plaćanjem.

Također su istaknuli kako je u godišnjem proračunu HZZO-a za 2024. na usluge privatnih ustanova izdvojeno 1,9 posto sredstava, od čega se tek 0,297 posto odnosi na PET/CT Medikola, dodavši kako s takvim udjelom privatni pružatelji ne mogu biti krivci za nedostupnu javnu zdravstvenu skrb.

"Sustav koji omogućuje izbor, potiče konkurentnost u kvaliteti i osigurava dostupnost zdravstvenih usluga, bez obzira na vlasničku strukturu pružatelja, dugoročno je jedini održiv model koji može odgovoriti na rastuće potrebe stanovništva i izazove suvremene medicine", zaključili su iz Medikola.

Kekin je u petak izjavila kako je u deset dana 30.000 građana potpisalo peticiju "Javno zdravstvo DA, Medikol NE!" kojom se "od HDZ-a traži da odmah kupi PET-CT uređaje za javne bolnice i prestane s višemilijunskim isplatama Medikolu". Kako je navela, Medikol nije jedini, zbog čega stranka traži da se "slični lukrativni aranžmani" prekinu i s drugim privatnim tvrtkama.